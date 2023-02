La cantante estadounidense Bonnie Raitt sorprendió este domingo al ganar con "Just Like That" el Grammy a la Canción del año en Los Ángeles.

"Me siento tan honrada, muchas gracias", dijo la cantante estadounidense al recibir el gramófono, su tercero de la gala. La veterana artista venció a titanes como Beyoncé, Adele y Taylor Swift que disputaban el codiciado premio que galardona a los compositores.

