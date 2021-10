Karim Benzema, el regreso del hijo pródigo

Adulado en España y largo tiempo motivo de controversia en Francia, el delantero del Real Madrid Karim Benzema ha cargado con su imagen de 'chico malo' y sus problemas judiciales antes de mejorar su imagen con su vuelta a la selección francesa, con altruismo, eficacia y aficionados rendidos a él.

Convocado para sorpresa de todos para la pasada Eurocopa, Benzema vive una época de contrastes. Deportivamente, atraviesa, a sus 33 años, el mejor periodo de su carrera, pero fuera del campo, está acusado de "complicidad en intento de chantaje" en el caso de la 'sextape' de Mathieu Valbuena, cuyo juicio empieza el miércoles en Versailles.

Una talento futbolístico empañado por una imagen persistente de chico malo, que no deja a nadie indiferente.

"Benzema, es un ídolo. Ayuda también a los jóvenes, está cercano a los jóvenes jugadores", destacó recientemente su compañero en el Real Madrid Eduardo Camavinga. "Es un buen tío, tranquilo, se ha integrado bien en el grupo", había dicho a mediados de junio, Kylian Mbappé, con quien comparte selección.

A pesar de su gran técnica, un estilo de juego altruista y un amplio palmarés (cuatro ligas francesas con el Lyon, tres ligas españolas y cuatro Champions con el Real...), a Benzema le ha costado deshacerse de una imagen de chico malo con su colección de bólidos, sus ropas lujosas y sus malas compañías.

Y fue su fidelidad a su amigo de la infancia en el barrio de Bron (en la periferia de Lyon), Karim Zenati, la que le ha causado estos problemas. Desde su detención que había supuesto un bombazo en 2015, Benzema es sospechoso de estar implicado en un intento de chantaje hacia su excompañero Valbuena por un vídeo de carácter sexual.

"Por fin 'vámonos', que la mascarada acabe para siempre", reaccionó en su cuenta de Instagram, seguida por más de 42 millones de personas, cuando se conoció la fecha de su juicio.

Lejos de su habitual silencio mediático y de la imagen de buen padre de familia que publicita en sus "stories" en redes sociales, Benzema desencadena pasiones en Francia, entre el amor de los aficionados y el odio que le dedica una parte del arco político, especialmente de extrema derecha.

Su implicación en varios casos, directa o no, le sigue persiguiendo a veces.

Con Franck Ribéry, el delantero formado en Lyon se vio asociado al 'caso Zahia". Tras comparecer ante un tribunal por "solicitar servicios de prostitución a una menor", fue absuelto en enero de 2014, al igual que Ribéry.

En julio de 2014, su agente de entonces Karim Djaziri, junto a Zenati, fue acusado por el rotativo L'Equipe de haber "agredido" a algunos periodistas en Ribeirao Preto, campo base de Francia en el Mundial de Brasil.

El asunto de la 'sextape' cortó durante cinco años y medio la carrera internacional de Benzema, que no fue convocado para la Eurocopa de 2016 por su situación judicial.

Didier Deschamps "se pliega a la presión de una parte racista de Francia", había comentado el delantero al diario Marca, unas duras declaraciones que afectaron mucho tiempo al seleccionador, cuya casa fue vandalizada poco después con una pintada tratándolo de "racista".

Desde su convocatoria sorpresa antes de la Eurocopa, Benzema se ha convertido en un atacante prolífico (6 goles en 11 partidos) y generoso, tanto con sus compañeros -- como cuando ofreció el balón de un penal a Mbappé para empatar contra Bélgica en la semifinal de la Liga de Naciones-- como con los fotógrafos a los que distribuye sonrisas y pulgares arriba.

El antiguo desterrado, cuyo nombre es ahora regularmente coreado por los aficionados de los Bleus, parece feliz pese a los nubarrones judiciales que se acumulan sobre su cabeza.

"No me tomo las cosas en modo 'vetado o no vetado'", dijo el 8 de octubre a la cadena M6, añadiendo que "hubo elecciones. Me quedé en el club, lo que me permitió trabajar bien, volver más fuerte, siempre con la selección en la cabeza".

pve-ama-jta/gr/psr