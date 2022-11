Keylor Navas tiene una reputación que salvar tras su noche más oscura

En plena suplencia en el Paris Saint-Germain, Keylor Navas lució como una sombra de sí mismo en la vergonzosa derrota 7-0 ante España en el arranque del Mundial, donde Costa Rica afronta el domingo un decisivo segundo duelo ante Japón.

En caso de derrota ante el combinado asiático, verdugo de Alemania en su estreno (2-1), Costa Rica sufrirá una temprana eliminación en su tercera cita mundialista consecutiva.

Navas, líder absoluto de la escuadra tica, vivió un verdadero calvario el miércoles ante un rival muy familiar, España, donde jugó durante una década y cosechó grandes éxitos resguardando la portería del Real Madrid.

El arquero, de 35 años, no solo fue víctima de la debacle defensiva de su equipo, arrollado por el deslumbrante y efectivo fútbol de la 'Roja', sino que cometió varios errores que facilitaron goles en contra.

En la figura de Navas era difícil reconocer al ágil y sereno portero que levantó tres Ligas de Campeones seguidas con el Real Madrid (2016, 2017, 2018) y lideró a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial en 2014.

Tras recibir su mayor paliza en más de 100 partidos internacionales, Navas se marchó del estadio Al Thumama sin hacer declaraciones y tampoco ha participado en las atenciones a medios durante su estancia en Doha.

Como tantas veces en su carrera, Navas se ve abocado a reivindicar su categoría en el Mundial ante la desconfianza que padece en su club.

En el Real Madrid ya vivió años rodeados de rumores sobre posibles sustitutos, incluido un intento fallido de contratar al español David de Gea, hasta que acabó desplazado del arco por el belga Thibaut Courtois.

A su salida de Madrid, Navas se mantuvo al más alto nivel firmando en 2019 por el PSG, donde el nuevo entrenador, Christophe Galtier, lo ha relegado en favor del italiano Gianluigi Donnarumma.

Tras la llegada a París de Donnarumma en 2021, el entonces entrenador, Mauricio Pochettino, evitó establecer una jerarquía entre ambos porteros, pero todo cambió cuando el argentino fue despedido en julio y sustituido por Galtier.

El francés no quiere posibles conflictos por la rotación de dos porteros de talla mundial y rápidamente convirtió al italiano en su primera opción, desplazando a Navas.

Durante mucho tiempo, la opción preferida del costarricense fue salir de París, pero su traspaso al Nápoles, el principal club que quería hacerse con él, se frustró en el último momento del mercado de fichajes.

Navas todavía no ha aparecido en un campo esta temporada con la camiseta parisina mientras que el año pasado, aunque se perdió las grandes citas, sobre todo en la Liga de Campeones, disputó 26 partidos en todas las competiciones.

En estas condiciones, los encuentros con su selección fueron un soplo de aire fresco para el arquero y la inesperada clasificación a un tercer Mundial, con remontada incluida en las eliminatorias, una gran alegría.

Antes de saltar al campo ante España, Navas restó importancia a su inactividad al tiempo que mandaba un mensaje entre líneas sobre su situación en París.

"No vamos a obviar una realidad: siempre es mejor jugar, pero también depende mucho de cómo uno se enfoque para afrontar un Mundial. He entrenado muy bien, he entrenado muy fuerte", dijo Navas al diario El País. "Si no juego en mi equipo no es por un bajo nivel, ni por falta de condiciones, es porque alguien no quiere que juegue y ya está".

Tras la paliza recibida en el debut, Navas solo tiene dos partidos por delante en Catar para intentar cambiar de parecer a Galtier. En caso contrario, tendrá una nueva oportunidad de buscar otro destino en el mercado de fichajes de mitad de temporada.

