Klopp y Tuchel, pulso de estrategas alemanes por la Copa de la Liga

Más allá de su nacionalidad y de su trayectoria, si una cosa une a los entrenadores del Liverpool (Jürgen Klopp) y del Chelsea (Thomas Tuchel) es el apetito insaciable por los trofeos. Ambos buscarán el domingo (16h30 GMT) en Wembley, con sus respectivos equipos, levantar la Copa de la Liga inglesa.

Por el momento, Tuchel (48 años) viene de saborear este mismo mes la conquista del Mundial de Clubes, un honor que Klopp (54 años) vivió en 2019.

Los dos técnicos alemanes podrían lograr todavía cuatro títulos en lo que queda de temporada, al menos sobre el papel, especialmente en el caso del Chelsea, que en la Premier League está a 13 puntos del líder Manchester City.

El domingo, solo uno de los dos podrá conquistar la Copa de la Liga, una competición monopolizada en los cuatro últimos años por el Manchester City, que esta temporada cayó en octavos de final.

Klopp y Tuchel se han convertido en los últimos años en referencias mundiales tras haber iniciado sus carreras en Alemania. Ambos pasaron allí por el Maguncia y el Borussia Dortmund, aunque las filosofías de sus clubes ingleses son diametralmente opuestas.

Klopp asumió los mandos del Liverpool en 2015, cuando los 'Reds' estaban todavía traumatizados por su fracaso en la carrera por el título en 2014.

Sus primeros años tuvieron un gusto amargo con derrotas en finales: en la Copa de la Liga inglesa en 2016 por penales ante el Manchester City, en la Europa League el mismo año ante el Sevilla y en la Liga de Campeones en 2018 ante el Real Madrid.

Hubo paciencia con el proyecto de Klopp, que fue construyendo el club a su imagen, para elevarlo al techo de Europa y del mundo en 2019, antes de ofrecerle en 2020 su primer título de campeón de Inglaterra en treinta años.

Tuchel sabe, sin embargo, que en el Chelsea no se suele esperar tanto y que únicamente las victorias rápidamente protegen un tiempo a los entrenadores.

Llegó a principios de 2021 y su impacto fue inmediato. Consiguió unos meses después que el Chelsea lograra su segundo título de campeón de Europa, superando 1-0 al Manchester City en la final de Oporto.

La Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes se añadieron luego a su cosecha de títulos.

Pese a los éxitos de sus carreras, los dos entrenadores saben que los hinchas y los dirigentes tienen memoria corta y piensan siempre en los próximos objetivos.

"Todos sabemos que la gente está muy satisfecha por el momento. Pero en veinte años, cuando hablen de este equipo (del Liverpool), no me sorprenderá que digan, si no ganamos nada más, que éramos buenos pero que tendríamos que haber ganado más títulos", explicó Klopp en conferencia de prensa.

En Wembley, Klopp perdió una final de la Champions League con el Borussia Dortmund y una Copa de la Liga con el Liverpool. El domingo, su Liverpool no podrá contar con el brasileño Roberto Firmino (lesión de aductores), pero sí con el portugués Diogo Jota, recuperado de un problema en un tobillo.

Tuchel, por su parte, tendrá varios dilemas.

¿Confiará hasta el final en esta competición en su arquero español Kepa Arrizabalaga u optará por su 'talismán' Edouard Mendy?

"Kepa ha estado fantástico cuando no teníamos a Edou (durante la Copa de África de Naciones). Pero no puedo permitirme tener sentimientos sobre eso. Tengo que hacer lo que sea mejor para el equipo", confió a la prensa.

También genera interés saber si titularizará o no al atacante belga Romelu Lukaku, que esta semana fue suplente contra el Lille francés en la Liga de Campeones.

"Es un jugador importante. Hay mucha atención puesta en él, pero si tomáis un poco de distancia podréis ver que ha sido titular muchos partidos con nosotros", relativizó Tuchel, que aseguró que no hay "ningún rencor" entre ellos.

