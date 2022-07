Koundé se une a la lista de refuerzos del Barcelona

El defensa internacional francés Jules Koundé vestirá de azulgrana la próxima temporada tras anunciar Barcelona y Sevilla "un principio de acuerdo" para su traspaso al club catalán.

"El FC Barcelona y el Sevilla FC llegaron a un principio de acuerdo para el traspaso de Jules Olivier Koundé, pendiente de la firma de los contratos y de que el jugador pase la revisión médica", escribió el Barça en un breve comunicado.

El Sevilla también emitió un texto en la misma línea limitándose a anunciar "un principio de acuerdo para el traspaso de Jules Koundé al conjunto azulgrana, a expensas de que el central galo supere el reconocimiento médico en las próximas horas y formalice su contrato con el equipo catalán".

Ninguno de los dos equipos ha dado precisiones sobre las cifras de la operación o la duración del contrato del nuevo recluta azulgrana, que de acuerdo con la prensa española, firmará por cinco temporadas.

Los rotativos españoles también calculan que la operación se elevará a unos 50 millones de euros (50,8 millones de dólares) más 10 millones de euros (10,15 millones de dólares) en variables, junto a una cláusula de rescisión multimillonaria.

Koundé seguirá su carrera vestido de azulgrana, tras descartar al Chelsea, que había llegado a hacer una propuesta formal al Sevilla por el central francés.

Según la prensa local, el deseo de Koundé por jugar en el Barça ha sido clave para parar la operación con el equipo inglés, que parecía casi cerrada, y poner rumbo a Barcelona.

El defensa francés también sería una petición expresa del técnico del Barcelona, Xavi Hernández, que ve como se le va armando un equipo dispuesto a evitar una nueva temporada en blanco.

Koundé es el quinto fichaje del club azulgrana en lo que va de mercado de pretemporada, tras las llegadas de Robert Lewandowski (ex Bayern de Múnich), Raphinha (ex Chelsea), Franck Kessié (ex AC Milan) y el central danés Christensen (ex Chelsea).

El Barça renovó además recientemente al francés Ousmane Dembélé, que se comprometió hasta 2024.

En el Barcelona, Koundé se perfila como el acompañante de Ronald Araujo en el eje de la defensa azulgrana.

Koundé "destaca por ser un defensa muy rápido y expeditivo en el corte, y por su buen trato con el balón", destaca el Barcelona en su comunicado, que pone por delante su habilidad técnica para encajar en el juego azulgrana.

"A Koundé también le gusta jugar la pelota desde atrás y amenazar al rival a través de sus pases filtrados o a sus atrevidas conducciones", añade el conjunto azulgrana.

"No duda a la hora de abandonar su posición más retrasada y acompañar al ataque rompiendo líneas de presión con el balón en el pie", concluye el Barça.

El central galo ya estuvo a punto de salir el pasado año, pero quedó un año más en el Sevilla, donde llegó en 2019 procedente del Burdeos.

En estas tres temporadas, Koundé se ha convertido en una pieza imprescindible de la zaga del equipo andaluz con el que ha disputado 133 partidos, firmando nueve tantos, y se proclamó campeón de la Europa League en 2020.

La buena actuación en la Liga española llevó al defensa francés a la selección de su país, con la que fue convocado por primera vez para la Eurocopa de 2021, en la que disputó un único partido contra Portugal (2-2).

Pero, desde entonces, el joven defensa francés ha sido un asiduo en las listas de Deschamps y en octubre pasado formó parte de la selección gala que conquistó la Liga de Naciones.

"Confío en mis cualidades, el trabajo que hago día a día para esar ahí", aseguraba Koundé, que no duda en hace el papel de líder sobre el terreno de juego.

"No suelo hablar mucho fuera, en cambio, cuando entro en el campo es papel, forma parte de mi puesto guiar, hablar, comunicar", asegura.

