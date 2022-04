Kylian Mbappé asegura que no ha tomado aún "una decisión" sobre su futuro

El delantero estrella del París SG Kylian Mbappé, cuyo contrato con el club francés acaba a final de la presente temporada, aseguró este domingo tras el partido contra el Lorient (5-1) que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

"No, no he elegido, no he tomado una decisión, estoy reflexionando, hay nuevos elementos, muchos parámetros... reflexiono", declaró al canal Prime Video después de anotar dos goles y dar tres asistencias en el triunfo parisino contra el Lorient.

"No quiero equivocarme", añadió el campeón del mundo, que podría marcharse libre este verano y cuya situación es seguida especialmente por el Real Madrid, según la prensa especializada.

Preguntado sobre si sabía si estaría en el PSG el próximo año, Mbappé, de 23 años, respondió: "¿Quién sabe? No lo sabemos..."

"No he hecho mi elección, sé que para la gente está tardando, me hablan de ello todos los días", añadió.

"Si ya hubiera tomado mi decisión lo diría", precisó la estrella de Francia.

"No tengo que rendir cuentas a nadie, es mi decisión personal. Si tomo mi decisión, vengo, te la digo y lo asumo", siguió.

"En las buenas y en las malas cosas que he podido hacer, siempre las he asumido, no tengo porque esconderme, no he matado a nadie. Me tomo mi tiempo, quiero tomar la mejor decisión posible", concluyó Mbappé.

Preguntado más tarde en zona mixta por los periodistas, Mbappé no quiso explicar cuales son los "parámetros" en los que se basará su decisión.

"Ya he dado bastante información, creo que tenéis para poder trabajar", dijo sonriendo, relanzando las especulaciones sobre su futuro.

