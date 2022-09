Kyrgios derrapa en cuartos del Abierto de EEUU ante el ruso Khachanov

En una noche aciaga en Nueva York, el tenista australiano Nick Kyrgios fue eliminado la madrugada del miércoles por el ruso Karen Khachanov en sus primeros cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.

Kyrgios, que fue atendido por molestias en una pierna en el segundo set, perdió ante Khachanov por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3/7) y 6-4 después de tres horas y 39 minutos de partido, que concluyó a la una de la madrugada.

Tras su brillante victoria del domingo frente a Daniil Medvedev, el vigente campeón, Kyrgios era considerado uno de los candidatos al título en Flushing Meadows, donde no queda en liza ningún ganador de Grand Slam.

"Estoy devastado, obviamente. Siento que era ganarlo o perderlo todo", declaró un abatido Kyrgios. "Me siento fatal. Siento que he defraudado a tanta gente".

"Estos cuatro torneos (Grand Slams) son los únicos que importan y es como si tuviera que empezar todo de nuevo. Tengo que esperar hasta el Abierto de Australia (de 2023). Es simplemente devastador".

Anteriormente en esta campaña, Kyrgios alcanzó su primera final de Grand Slam en Wimbledon, donde cayó ante Novak Djokovic, se saltó Roland Garros y fue eliminado en segunda ronda del Abierto de Australia por Medvedev.

En su última oportunidad del año, Kyrgios se volvió a aplicar a fondo en Flushing Meadows pero esta vez no fue suficiente ante un rocoso Khachanov, que disputará sus primeras semifinales de Grand Slam frente al noruego Casper Ruud.

"Lo conseguí", se felicitó Khachanov bajo algunos aplausos desde la grada de la pista central, que apoyó mayoritariamente a Kyrgios.

"Gracias. Ahora me estáis dando algo de amor, lo aprecio", afirmó con ironía.

"Fue un partido loco pero esperaba que fuera así. Estoy listo para correr, luchar, jugar cinco sets. Es la única manera de ganar a Nick", reconoció el medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El volcánico Kyrgios cumplió con su palabra de seguir concentrado en su periplo en el torneo, pero no dejó de dar también alguna muestra de su repertorio de excentricidades.

Raquetas estrelladas, una botella arrojada a la pista, gritos a su equipo y golpes innecesarios por debajo de las piernas fueron sucediéndose frente a un público con ganas de espectáculo.

Pero, a diferencia de tantas ocasiones, Kyrgios se arremangó y remó a contracorriente por el triunfo en una noche en la que estuvo inusualmente desacertado, con hasta 58 errores no forzados por 31 de su rival.

El duelo estuvo en riesgo de acabar prematuramente cuando Kyrgios, tras ceder el primer set, pidió un tiempo muerto médico para que le atendieran un problema en la pierna izquierda.

"¡No quiero jugar con esto!", gritaba adolorido hacia su palco, que le animaba a seguir.

Y Kyrgios, por primera vez en unos cuartos del US Open a sus 27 años, aguantó en pista.

Kyrgios probó la pierna en los siguientes juegos y fue asentándose de nuevo jugando desde la línea de fondo.

"Era dolor de rodilla. Obviamente he estado jugando mucho los últimos dos meses. Me la torcí un poco", dijo después sobre sus molestias. "Terminé sintiéndome bien. Todo el mundo arrastra alguna molestia ahora, no es nada importante".

El australiano logró un quiebre rápido y lo defendió hasta llevarse el set y empatar el marcador.

El partido se convirtió en un diluvio de aces, 31 de Kyrgios y 30 de Khachanov, y cada rotura de servicio costaba un mundo.

En la tercera manga, Kyrgios resistió dos pelotas de set pero no pudo con la tercera y entró en cólera al verse de nuevo por debajo en el marcador.

El árbitro tuvo que darle una advertencia por arrojar una botella de agua desde la silla y pedir en numerosas ocasiones al público que hubiera silencio durante el juego.

Kyrgios se desahoga con algún exabrupto pero sigue enchufado, no se despega de Khachanov y remata en el 'tiebreak' ante la euforia de la pista Arthur Ashe por llegar al último asalto.

Sin margen de error, fue Kyrgios el primero en despistarse con dos errores que permitieron a Khachanov quebrar en el primer juego.

Apertrechado detrás de su servicio, Khachanov conservó la mínima ventaja como un tesoro hasta el final, dejando al público y a Kyrgios sin el final deseado.

