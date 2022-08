La ambición como motor del Monza, el nuevo equipo de Silvio Berlusconi

No es un ascendido cualquiera: el Monza dará esta temporada los primeros pasos de su historia en Serie A, pero el equipo propiedad de Silvio Berlusconi tiene la intención de instalarse en la élite, después de un mercado prometedor, liderado por el fichaje del internacional italiano Matteo Pessina.

"¿Queréis saberlo? ¡Queremos ganar el campeonato e ir a la Liga de Campeones!". A finales de mayo y con el billete a la Serie A recién sellado después de la victoria en los 'play-off' de ascenso en Pisa (4-3 después de la prórroga), Berlusconi mantuvo el pie en el acelerador, como si fuera uno de los pilotos del célebre circuito de la ciudad lombarda situada a las puertas de Milán.

El antiguo patrón del gran AC Milan ha reculado desde entonces, asegurando que había "bromeado". Pero el mensaje ya estaba lanzado: su Monza no quiere ser un ascendido más, de los que aspiran simplemente a la permanencia.

Fundado hace 110 años, el club estaba en la Serie C cuando el exprimer ministro italiano lo compró en 2018, un año después de haber cedido el AC Milán. Dopado por la inversión del hombre de negocios, con el paso de jugadores como Kevin-Prince Boateng o Mario Balotelli, solo le ha llevado cuatro años llegar a la élite, después de lograr el ascenso a la Serie B en 2020.

Los fichajes en el presente mercado prueban la ambición del patrón de 85 años, que volverá a San Siro el 25 de octubre en su reencuentro con los 'Rossoneri', a los que elevó al cielo de Europa durante sus 31 años de reinado (1986-2017). El indestructible 'Cavaliere', en el centro de numerosos escándalos, podría regresar al Senado, después de anunciar su intención de ser candidato en septiembre.

Su brazo derecho Adriano Galliani, de 78 años y encargado de gestionar el día a día del club como hacía en Milán, no descansó hasta lograr atraer a varios jugadores italianos de talento contrastado: el portero Alessio Cragno (ex del Cagliari), el centrocampista Stefano Sensi (ex del Sassuolo y del Inter Milan), el delantero Gianluca Caprari (ex del Verona) o el defensa Andrea Ranocchia (ex del Inter).

Y a la cabeza de esta promoción 'azzurra', con el brazalete de capitán, está un "hijo" del equipo: el exjugador del Atalanta de Bérgamo Matteo Pessina, de 25 años y campeón de Europa con la 'Nazionale'.

"Es algo que yo quería y que los aficionados querían", confesó durante su presentación ante la prensa en julio.

"Para un chico como yo, que creció durante 10 años en los juveniles y que debutó como profesional en Monza, poder jugar en Serie A con esta camiseta es especialmente alentador. Me da responsabilidades", señaló el jugador.

"Es nativo de Monza, como yo. Conocía a su padre y conocí a su abuelo... Creció hasta vestir la camiseta de Italia (en 14 ocasiones desde noviembre de 2020). Estoy seguro de que aportará energía al equipo", se alegró Adriano Galliani en la publicación semanal Sportweek.

Durante este mercado, el exdefensa del Bastia y del Mónaco François Modesto, de 43 años, ha ejercido de cazatalentos para detectar jugadores y decidir fichajes, y el resultado genera importantes expectativas.

¿Quizás demasiadas? El recién ascendido no falló en su debut en la Copa de Italia, eliminando el domingo, a pesar de las complicaciones, al Frosinone de Serie B, en los 32º de final (3-2).

Pero es el campeonato la competición que determinará rápidamente qué tiene este nuevo Monza en el motor. Después de empezar la temporada el sábado contra el Torino, tendrá que desplazarse a Nápoles en la segunda jornada, a casa de la Roma en la cuarta fecha y recibirá una semana más tarde al Atalanta y a la Juventus en la séptima jornada.

Este complicado inicio de calendario, hace que Adriano Galliani sea un poco más prudente que su patrón en la parrilla de salida: "No hay que poner nunca frenos a la ambición, pero tenemos que ir paso a paso. Hoy el objetivo es hacer un buen campeonato".

alu/agt/dam/rsc