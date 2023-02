La Berlinale 2023, un altavoz para Ucrania y los cineastas iraníes

El Festival de cine de Berlín abre este jueves sus puertas a los autores ucranianos y a los iraníes para una edición especialmente comprometida políticamente, y con la asistencia de un buen número de estrellas del séptimo arte.

El director estadounidense Steven Spielberg recibirá un Oso de Oro honorario por su carrera cinematográfica.

La Berlinale, que este año celebra su 73ª edición, durará entre el 16 y el 26 de febrero.

Es el primer festival del circuito europeo, antes del de Cannes (en mayo) y Venecia (septiembre), y este año se presenta como un encuentro especialmente alternativo, con 19 películas en competición, incluidos documentales y películas animadas.

Rusia inició la invasión de Ucrania, condenada internacionalmente, en febrero de 2022, y "este año, más que nunca, formar parte de la Berlinale significa apoyar a los que se baten por expresar sus ideas", explicó el italiano Carlo Chatrian, codirector del festival.

Y al mismo tiempo, apoyar "a aquellos que rehúsan someterse a una versión conformista de la realidad que dicta lo que puede y debe ser dicho".

Entre todas las secciones del festival hay nueve cintas en total dedicadas a Ucrania, principalmente documentales. Destaca "Superpower", del actor y realizador Sean Penn.

El estadounidense, que cuenta con dos óscares ("Harvey Milk" y "Mystic River") se hallaba en Kiev para realizar un documental cuando el estalló la invasión rusa, el 24 de febrero. "Superpower" concede el protagonismo al presidente Volodimir Zelenski, un ex actor que se ha convertido en el baluarte de la resistencia contra el invasor.

Irán, donde el régimen ha aprovechado la represión contra las protestas de la juventud para reforzar su control del sector cinematográfico, será objeto también de la atención del festival.

La nota positiva en torno a ese país es la liberación del realizador Jafar Panahi, tras siete meses en la cárcel.

Un total de nueve películas relacionadas con Irán participan en el festival berlinés.

El jurado de la Berlinale está presidido por su presidenta más joven hasta la fecha, la estrella estadounidense Kristen Stewart, de 32 años, y cuenta con la actriz francoiraní Golshifteh Farahani y la directora española Carla Simón, que el año pasado ganó el Oso de Oro con "Alcarrás".

Además de presentar su última película, "The Fabelmans", Spielberg recibirá un galardón honorífico que compensa el hecho de que nunca ha ganado un Oso de Oro en Berlín.

A sus 76 años, el autor de "E.T." o "La lista de Schlinder" es una de las leyendas del séptimo arte.

Del lado iberoamericano hay dos películas en competición: "20.000 especies de abejas", el primer largometraje de la española Estibaliz Urresola Solaguren, y "Tótem" de la mexicana Lila Avilés.

Destacan también en otras secciones "El eco", documental de la mexicana Tatiana Huezo, o la mexicana "Heroico", de David Zonana, sobre la educación militar.

La Berlinale también da espacio a ensayos de todo tipo, como el del portugués Joao Canijo, que presenta la película "Mal Viver" en la competición y "Viver mal", una especie de "reverso" cinematográfico de esa película, en la sección Encuentros.

También hay películas alternativas estadounidenses como "Manodrome", con el actor Jesse Eisenberg, o "The Adults", con Michael Cera.

En apertura, una comedia romántica, "She Came to Me", de la estadounidense Rebecca Miller, con Peter Dinklage ("Juego de Tronos)" y la estadounidense Anne Hathaway.

Esas estrellas están previstas en Berlín, así como la británica Helen Mirren, que interpreta "Golda", una biografía filmada de la histórica primer ministra israelí, Golda Meir.

También destaca fuera de concurso un documental sobre el ex campeón de tenis alemán, Boris Becker, que salió recientemente de una cárcel británica tras purgar una pena por una infracción financiera.

Y el festival concederá también un nuevo galardón, Berlinale Series Award, el 22 de febrero, para series o programas televisivos, con siete competidores.

jz-fbe/zm