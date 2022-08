La británica Raducanu entrega la corona del US Open en la primera ronda

La joven tenista británica Emma Raducanu, sorprendente campeona del Abierto de Estados Unidos en 2021, fue eliminada este martes en la primera ronda del Grand Slam de Nueva York ante la francesa Alizé Cornet.

Raducanu, número 11 del ranking femenino, cayó ante la veterana Cornet (40º) por 6-3 y 6-3 en una hora y 42 minutos de juego en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows (Nueva York).

Desde el inicio de la era Open en 1968, únicamente otras dos campeonas del Abierto de Estados Unidos cayeron en sus estrenos: Svetlana Kuznetsova en 2005 y Angelique Kerber en 2017.

A sus 19 años, Raducanu no ha sido capaz de mantener el impulso de su asombrosa victoria del año pasado en el US Open, donde fue la primera tenista en conquistar el título desde la qualy y sin ceder un solo set.

"Obviamente es muy decepcionante, muy triste irse de aquí", dijo Raducanu después. "Es probablemente mi torneo favorito".

"En cierto modo estoy contenta porque es un borrón y cuenta nueva. Voy a bajar en la clasificación y a subir de nuevo", dijo. "La etiqueta irá saliendo de mi espalda".

La británica ha reconocido sentir la presión de las expectativas que la siguen desde el inesperado triunfo de 2021, que la convirtió en un fenómeno en su país.

Esta temporada no ha conquistado ningún título y en los tres Grand Slams anteriores fue apeada en la segunda ronda.

Este martes fue víctima de la experimentada Cornet, de 32 años, que sentenció el duelo con una serie de exquisitas dejadas en los momentos clave.

"Puse el corazón en ello, el ambiente fue genial y estoy muy feliz de haber ganado", declaró Cornet.

La francesa, cuyo mejor resultado en un torneo grande son los cuartos del pasado Abierto de Australia, dio otra campanada en julio en Wimbledon al eliminar en dos sets a Iga Swiatek, la número uno mundial.

"Creo que estoy manejando mejor mis emociones, eso es todo", dijo Cornet sobre sus recientes éxitos.

"Supongo que me estoy haciendo mayor y madurando. Ahora, cuando tengo que servir para ganar el partido, me mantengo en el juego y me quedo en el presente y pienso realmente en lo que tengo que hacer", describió.

"Creo que la gestión de mis emociones es mucho mejor y estoy muy contenta porque se nota en mis resultados. Es bueno porque tengo 32 años. Más vale tarde que nunca", se felicitó la francesa, que enfrentará en la segunda ronda de Nueva York a la checa Katerina Siniakova, número 83 del ranking WTA.

gbv/cl