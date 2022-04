La coalición de gobierno de Israel pierde su mayoría

La heterogénea coalición de gobierno del primer ministro israelí Naftali Bennett perdió el miércoles su mayoría parlamentaria por la marcha sorpresa de una diputada de derecha, que fue celebrada por la oposición.

La salida de Idit Silman, diputada de la formación Yamina del primer ministro, deja la alianza con 60 diputados, uno por debajo del umbral de la mayoría en el Knéset, el parlamento de 120 escaños de Israel.

"He intentado la vía de la unidad. He trabajado enormemente para esta coalición, pero desgraciadamente no puedo perjudicar la identidad judía de Israel", indicó Silman en un comunicado.

Bennett y el centrista Yair Lapid conformaron en junio una dispar coalición de 61 diputados que reunía a partidos de izquierda, centro, derecha y una formación árabe, algo insólito en la historia del país, y puso fin a 12 años de mandato de Benjamin Netanyahu.

El acuerdo de coalición prevé una rotación de cargos entre Bennett y Lapid, actual ministro de Relaciones Exteriores, y una repartición de los puestos ministeriales.

"Voy a intentar hablar con mis amigos para volver a casa y formar un gobierno de derecha. Sé que no soy la única en sentirme así", dijo la diputada tránsfuga, cuya salida fue celebrada por Netanyahu, jefe de la oposición conservadora.

A pesar del proceso de corrupción en marcha contra él, el ex primer ministro pidió a los otros diputados de derecha del gobierno que se unan a él. "Seréis acogidos con los brazos abiertos y todos los honores", declaró.

La salida de la diputada ocurre tras un enfrentamiento esta semana con el ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, que pidió a los hospitales, de acuerdo con una decisión de la Corte Suprema, autorizar la distribución de pan de levadura durante la Pascua Judía en vez del pan ácimo que marca la tradición.

También se produce en un momento de incertidumbre en el país, que ha sufrido tres atentados en las últimas dos semanas, dos vinculados a la organización yihadista Estado Islámico.

