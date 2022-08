La "dura" vida en el exilio de una jugadora de bádminton de Ucrania

La jugadora ucraniana de bádminton Maria Ulitina lleva viviendo en Hungría desde la invasión de Rusia, un exilio con repercusiones deportivas porque concentrarse en los partidos es "realmente duro cuando no tienes una casa".

La número 58 del mundo condujo durante cuatro días para llegar a la frontera húngara cuando los misiles rusos empezaron a caer en febrero sobre su hogar en la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania.

Seis meses después sigue en el exilio, una situación que está dejando mella en su salud mental.

"No quiero quejarme pero mentalmente es realmente duro cuando no tienes una casa y no sabes dónde vas a vivir mañana", explicó el martes a AFP la deportista de 30 años desde el mundial de bádminton en Tokio.

"Es duro mentalmente, económicamente. Es difícil", dice.

Ulitina había vivido antes en Hungría, con lo que disponía de permiso de residencia para ella y su perro cuando huyó sin apenas nada de su país.

Allí disfruta de buenas condiciones de trabajo y de vida, pero "es difícil de gestionar" su estado mental con la guerra todavía en marcha.

Asegura que su familia en Ucrania está bien y que habla con ellos regularmente, pero se preocupa porque el frente de la guerra se está acercando a ellos.

A pesar de la guerra, se ha mantenido activa en el circuito internacional, del que han sido vetados los deportistas rusos.

Ulitina no puede "ni imaginarse" cómo sería enfrentarse a uno. "Solía tener amigos allí, pero desde el inicio de la guerra nadie ha escrito o preguntado nada, de cómo estamos o de que lo sienten, nada", dice.

"Es realmente decepcionante", asegura.

