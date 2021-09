La eclosión de Alcaraz en el Abierto acaba con retirada ante Auger-Aliassime

El tenista español Carlos Alcaraz, una de las grandes revelaciones del Abierto de Estados Unidos, cerró su extraordinaria participación en Nueva York abandonando el juego de cuartos de final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por problemas físicos.

A sus 18 años, Alcaraz había ilusionado a su país y atraído todos los focos al convertirse en el tenista masculino más joven en disputar unos cuartos de final del Abierto en la era Open (1968).

"Es muy duro terminar un gran torneo así", reconoció Alcaraz tras retirarse por un problema en el aductor derecho cuando iba 6-3 y 3-1 por debajo en el marcador con una hora y ocho minutos jugados.

Al pupilo del exjugador Juan Carlos Ferrero se le observó durante el juego sin la chispa física con la que había logrado la hazaña de batir al griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado. Con 2-1 abajo en el segundo set pidió la asistencia médica y, tras perder el siguiente juego, comunicó su abandono.

El español caminó hacia la red y, después conversar con su rival, agarró su mochila y se marchó de la pista mientras aplaudía agradecido al público de Flushing Meadows, que le había tomado como uno de sus favoritos desde su espectacular triunfo ante Tsitsipas.

"No tenía opción de seguir jugando. Lo primero que tengo que hacer es cuidar mi cuerpo para seguir sano", subrayó. "Fue un partido largo y no me sentía bien para seguir jugando, así que tuve que retirarme".

Auger-Aliassime, primer semifinalista canadiense en el Abierto, admitió que el abrupto fin del partido fue "definitivamente una sorpresa".

"Es lamentable", afirmó el duodécimo sembrado. "Lo que ha hecho aquí no lo ha hecho nadie en la era Open. Debería estar orgulloso con la cabeza bien alta".

Alcaraz, cuya fulgurante irrupción en Nueva York le brindó la etiqueta de "Nuevo Nadal", llegaba al choque con más de tres horas de juego en las piernas que su rival.

Si ante Tsitsipas requirió de cuatro horas de batalla, el posterior cruce de octavos ante el alemán Peter Gojowczyk solo se resolvió tras otras tres horas y media.

"Jugar dos partidos seguidos a cinco sets, a un gran nivel, a una gran intensidad, hasta cuatro horas, es realmente duro para mí", admitió. "No estoy acostumbrado a jugar este tipo de partidos seguidos".

Alcaraz, número 55 de la ATP, saltó a la pista Arthur Ashe con la oportunidad de batir numerosas marcas de precocidad, entre ellas erigirse como el semifinalista más joven de un Grand Slam desde Michael Chang en 1989.

El tenista de Murcia (este) había dado sobradas muestras de resistir a la presión en el choque ante Tsitsipas y en los octavos ante el alemán, Gojowczyk, otra batalla a cinco sets.

Ante Auger-Aliassime, sin embargo, se mostró menos afilado y preciso, sus voleas ya no eran tan dañinas y apenas intentó las sutiles dejadas con las que descolocó a Tsitsipas. En el quinto juego Alcaraz ya sufrió la primera ruptura de servicio.

El canadiense resistió a tres bolas de quiebre en el octavo juego y se hizo con el primer set apoyándose en su servicio, con hasta seis puntos de saque.

Auger-Aliassime no quitó el pie del acelerador y volvió a quebrar a Alcaraz en el primer juego.

Con el partido ya cuesta arriba, el español daba cada vez más muestras de cansancio hasta que reclamó la atención médica y se despidió de Auger-Aliassime.

Con sus 21 años el canadiense fue quien inscribió su nombre como el semifinalista masculino del US Open más joven desde el argentino Juan Martín del Potro en 2009, y también como el primero de un Grand Slam nacido en 2000.

El canadiense, que cuenta como asesor con Toni Nadal, el tío y formador de Rafa Nadal, ha perdido por ahora sus ocho finales de ATP disputadas y en semifinales tendrá una auténtica prueba de fuego frente al temible Daniil Medvedev, segundo sembrado.

Por su parte Alcaraz, que había declarado no conformarse con ser uno de los ocho mejores del torneo, aseguró que se marchará de Nueva York únicamente con "sentimientos positivos".

"Han habido grandes emociones en el torneo, pero no me decepciona tener que retirarme en cuartos de final", recalcó. "Ha sido un gran torneo para mí".

