La favorita Swiatek contra tres primerizas en semifinales de Roland Garros

Como el año pasado, las semifinales femeninas son, cuando menos, sorprendentes: una gran favorita pese a sus 21 años, y tres tenistas (Daria Kasatkina, Cori Gauff y Martina Trevisan) que se ven por primera vez a un paso de una final de un Grand Slam.

Cierto es que la presencia de Swiatek, indiscutible número 1 mundial desde la retirada en marzo de la australiana Ashley Barty, que suma 33 victorias consecutivas y que ya ganó en París en 2020, es todo menos una sorpresa.

Pero pocos podrían haber anticipado la presencia de las otras tres... después de la hecatombe sufrida por el Top 10.

También es cierto que ya existía el precedente del año anterior, con Maria Sakkari (entonces N.18), Tamara Zidansek (N.85), Anastasia Pavlyuchenkova (N.32) y Barbora Krejcikova (entonces N.33 y futura ganadora). Fue la primera vez desde 1968 que ninguna de las 10 primeras clasificadas de la WTA estaba en semifinales.

Este año estuvo a punto de repetirse el resultado: Barbora Krejcikova (actual N.2 y vigente campeona), Sakkari, (N.3), Paula Badosa (N.4), Anett Kontaveit (N.5), Ons Jabeur (N.6), Aryna Sabalenka (N.7), Karolina Pliskova (N.8), Danielle Collins (N.9) y Garbiñe Muguruza, (N.10), fueron eliminadas ¡antes de la segunda semana del torneo!

Solo Swiatek ha cumplido los pronósticos para alcanzar su tercera semifinal al día siguiente de cumplir 21 años, aunque se llevó un buen susto en octavos cuando una joven china de 19 años, la desconocida Qinwen Zheng (N.74), le ganó el primer set y no pudo ponerle en más aprietos porque se lesionó al comienzo del segundo parcial.

En cambio, no sufrió para sellar su billete a semifinales derrotando este miércoles a la batalladora Jessica Pegula (N.11).

"He aprendido a controlar mejor la presión y las expectativas puestas en mí. Hoy me sentía más liberada con respecto a las rondas precedentes", explicó la jugadora polaca, ganadora de los últimos cinco torneos que ha disputado.

¿Podrá acabar con su racha de 33 victorias consecutivas su próxima rival?

La rusa Kasatkina (N.20) descubrirá por primera vez unas semifinales de Grand Slam, pero llega sin haber cedido un solo set.

"Mañana tengo otra montaña a ascender", declaró este miércoles nada más derrotar a su compatriota Veronika Kudermetova (N.29) y citarse con Swiatek, con la que ha perdido tres veces este año.

"Pero era diferente, en duro, a comienzo de temporada (...) Quiero ganar, tengo hambre de triunfo y ella también. Será un buen partido y nunca sabes lo que puede pasar en una semifinal de un Grand Slam", augura.

Swiatek tampoco quiere mostrarse "demasiado confiada". "Sé que me tengo que esperar cualquier cosa".

También puede ocurrir todo en la parte baja del cuadro. Gauff es un fenómeno de precocidad, que se dio a conocer en 2019 cuando alcanzó los octavos de final de Wimbledon partiendo de las previa y ¡con 15 años!

Es la actual N.23 y solo tiene 18 años.

La más sorprendente de las semifinalistas es Trevisan, que ha tenido que esperar a cumplir 28 años para alcanzar su mejor clasificación WTA de su carrera (N.59) y jugar una semifinal de un Grand Slam.

Su único enfrentamiento precedente fue en segunda ronda de Roland Garros en 2020, cuando la italiana se impuso al término de un disputado partido a tres sets (4-6, 6-2 y 7-5).

"Cometí muchas dobles falta, más de 10. No volverá a pasar", declaró Gauff.

"Me gusta luchar, la adrenalina (...), me siento llena de energía. Pienso que estoy jugando mi mejor tenis y tengo ganas de ver qué me depara el futuro", dijo por su parte Trevisan.

La única certeza es que el torneo femenino de Roland Garros tendrá un año más una final inédita.

- Programa de las semifinales femeninas que se disputarán el jueves 2 de junio:

. Court Philippe-Chatrier (no antes de las 13h00 GMT)

Iga Swiatek (POL/1) - Daria Kasatkina (RUS/20)

Martina Trevisan (ITA) - Coco Gauff (USA/18)

