La firma Emporio Armani celebra 40 años en Milán

La conocida firma Emporio Armani celebró este jueves 40 años de su fundación con un desfile en Milán que rinde homenaje a la "moda democrática" y accesible, que ha sabido adaptarse al gusto de un público joven, urbano e irreverente.

El maestro Giorgio Armani, el primero que cerró las puertas al público hace 18 meses cuando comenzó a propagarse el covid-19 en Lombardía, irradiaba felicidad al presentar su nueva colección a una audiencia de selectos invitados durante la segunda jornada de la Semana de la Moda milanesa.

"Recibir al público es emocionante. ¡Aunque ahora la palabra pasa al público! ¡Como siempre nos exponemos a su juicio!", comentó el creador de la icónica marca italiana.

El diseñador, que revisó algunos de los hitos de la marca, sigue experimentando después de tantos años y usa materiales innovadores, como cuando lanzó la marca en 1981 y se afianzó en el panorama internacional.

Armani que desde entonces apuesta por ofrecer trajes funcionales y a la vez elegantes con precios accesibles, sigue conquistando audiencia con sus propuestas, prendas en ocasiones unisex, chaquetas anchas, de corte perfecto y que todos quieren tener en el propio armario como una joya.

"Recuerdo el día que diseñé el logo del águila, que se convirtió luego en el logo de Emporio. Estaba hablando por teléfono con Sergio Galeotti, mi socio de entonces, que me urgía: ¡Tenemos que crear nuestra propia Lacoste! Me dije ¿qué será lo que vuela alto sobre todo el mundo? Pues el águila", contó.

La llamada "revolución silenciosa" que Armani causó en el mundo de la moda sobrevive desde hace casi medio siglo gracias a la introducción del denim, por lo que justamente abrió el desfile milanés con unos jeans patchwork.

La elegancia y la sobriedad resaltan en la nueva colección, se inspiran en países lejanos, propone pantalones fluidos que evocan el desierto, camisas de cuello mao y colores vivos de otros rincones.

Sus trajes no son rígidos, son siempre ligeros, flexibles, de lino o seda lavada.

¿Cómo hace para seguir innovando? A la pregunta, el estilista responde sin pestañear: "Mirando a mi alrededor y no haciendo lo que me proponen. Esa es mi forma de pensar y nunca me voy a rendir", confesó.

