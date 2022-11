La Junta birmana libera a casi 6.000 presos, entre ellos cuatro extranjeros

La junta militar de Birmania liberó a una exembajadora británica, un asesor australiano del derrocado gobierno de Aung San Suu Kyi, un periodista japonés y un birmano con pasaporte estadounidense, en una amnistía que benefició a casi 6.000 presos.

La exdiplomática Vicky Bowman, el asesor económico australiano Sean Turnell y el periodista japonés Toru Kubota fueron puestos en libertad "con motivo de la fiesta nacional" birmana, que se celebró el jueves, declaró un alto funcionario a la AFP.

La medida benefició también a Kyaw Htay Oo, un birmano con pasaporte estadounidense.

Los cuatro extranjeros "fueron indultados y deportados", agregó el funcionario. El indulto benefició en total a 5.774 presos birmanos.

Salieron de Birmania en un vuelo comercial con destino a Bangkok, adonde llegaron a las 19H10 locales (12H10 GMT) de jueves, constató una periodista de la AFP.

El birmano-estadounidense liberado dijo a AFP estar "muy feliz".

"No he pensado lo que voy a hacer cuando vuelva a casa. Lo que sé es que Birmania aún no es libre", declaró en Bangkok.

Kubota, quien llegó la mañana del viernes a Tokio, declaró a periodistas que quería agradecer su liberación después de tres meses y medio de detención.

"Fui liberado tan rápidamente gracias al apoyo en Japón, la prensa y autoridades del gobierno que hicieron esfuerzos por resolver la situación", declaró Kubota en el aeropuerto de Tokio.

Bowman, con un vestido tradicional birmano, no hizo declaraciones cuando fue escoltada por personal diplomático británico a su vuelo de conexión en Tailandia.

Miles de personas han sido encarceladas en la sangrienta represión de la disidencia que siguió al golpe de Estado, perpetrado en febrero de 2021.

Tres autobuses que transportaban a los presos indultados salieron de la prisión de Insein, en Rangún, poco después de las 15H00 horas locales (08H30 GMT) y pasaron por delante de una multitud de 200 personas, indicaron periodistas de la AFP en el lugar.

Una mujer, que no quiso revelar su identidad por miedo a las represalias, estaba esperando a su marido, que había cumplido la mitad de su condena de tres años de prisión por fomentar la disidencia contra el ejército.

"Antes era partidario del USDP [el partido respaldado por el ejército]. Después del golpe, se unió a las protestas", dijo la birmana, que afirmó estar "muy orgullosa de él".

Tres exministros del gobierno depuesto de Aung San Suu Kyi, quien continúa encarcelada mientras su juicio sigue en curso, también fueron liberados, indicó un oficial de la junta.

La liberación de presos había sido reclamada durante meses por las organizaciones de derechos humanos, que condenan las políticas de una junta acusada de sumir al país en un sangriento conflicto desde el golpe de Estado.

La decisión de este jueves representa "un punto positivo, en lo que sigue siendo un periodo increíblemente oscuro", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en Bangkok, antes del inicio de una cumbre de los dirigentes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

No obstante, dirigentes internacionales y expertos advirtieron sobre el posible efecto engañoso de esta amnistía.

La junta "no mostró ningún indicio de reforma y una amnistía masiva no la absuelve de las atrocidades cometidas desde el golpe de Estado", explicó a la AFP el analista independiente David Mathieson.

Según una oenegé local, más de 2.300 civiles murieron a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado.

La Junta culpa por su parte a la oposición armada de la muerte de más de 3.900 civiles.

bur-hla/pc/zm/mar/eb/meb/mas/yow