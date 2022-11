La Lazio se lleva el derbi de Roma (1-0) para impulsarse al podio

La Lazio de Roma se benefició de un grosero error en defensa de la AS Roma para llevarse un derbi cerrado (1-0) e impulsarse hacia el podio de la Serie A, este domingo en la 13ª fecha.

La Lazio (3º) supera por diferencia de goles al Atalanta (4º), batido por el líder Nápoles (1-2), y queda por delante de una Roma que ahora es quinta a dos puntos de su rival de la capital.

El Inter de Milán (6º) puede también dar alcance a la Lazio y a la 'Dea' si se impone en la tarde del domingo en Turín ante la Juventus (19h45 GMT).

Para decantar ese derbi igualado y táctico entre Maurizio Sarri y José Mourinho fue necesario un error del defensor brasileño Roger Ibáñez en su área. El zaguero 'giallorosso', demasiado lento, perdió el balón ante el español Pedro, y Felipe Anderson, que esperaba en el punto de penal, no perdonó ante Rui Patricio (29).

El humo de las bengalas azules desde la curva norte del olímpico a cargo de los ultras laziali no se había disipado aún cuando Nicolo Zaniolo estrelló un balón en el larguero en el minuto 33.

Pero más allá de está réplica, a la Roma le costó imprimir velocidad al juego y mostrarse peligrosa.

Los locales perdieron además por lesión a Lorenzo Pellegrini (54).

La Roma, aún privada del argentino Paulo Dybala, con problemas en el muslo, no acertó con sus decisiones en las cercanías del área rival ante una Lazio que supo administrar su ventaja con una buena defensa.

Maurizio Sarri, aunque no pudo contar con su hombre estelar Sergej Milinkovic-Savic, no tuvo que echar mano de su goleador Ciro Immobile, aún no del todo recuperado de su lesión, y que se quedó en el banco.

"Sabemos que cada partido entre la Lazio y la Roma forma parte de la historia del fútbol en Italia, hay que ganarlo", comentó el goleador del día, el brasileño Anderson, para DAZN, después de haber festejado esta victoria durante diez minutos delante de la curva repleta de aficionados de la Lazio.

"Luchamos cada balón todos juntos. Es un grupo que quiere llegar lejos. Hay que seguir, el recorrido es largo", añadió.

-- Resultados de los partidos de la 13ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Udinese - Lecce 1 - 1

- Sábado:

Empoli - Sassuolo 1 - 0

Salernitana - Cremonese 2 - 2

Atalanta - Nápoles 1 - 2

Milan - Spezia 2 - 1

- Domingo:

Bolonia - Torino 2 - 1

Monza - Hellas Verona 2 - 0

Sampdoria - Fiorentina 0 - 2

Roma - Lazio 0 - 1

(19h45 GMT) Juventus - Inter

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 35 13 11 2 0 32 10 22

2. Milan 29 13 9 2 2 27 14 13

3. Lazio 27 13 8 3 2 25 8 17

4. Atalanta 27 13 8 3 2 19 10 9

5. Roma 25 13 8 1 4 16 12 4

6. Inter 24 12 8 0 4 25 17 8

7. Udinese 23 13 6 5 2 21 13 8

8. Juventus 22 12 6 4 2 18 7 11

9. Salernitana 17 13 4 5 4 18 19 -1

10. Torino 17 13 5 2 6 13 16 -3

11. Fiorentina 16 13 4 4 5 15 17 -2

12. Bolonia 16 13 4 4 5 16 19 -3

13. Sassuolo 15 13 4 3 6 14 18 -4

14. Empoli 14 13 3 5 5 10 17 -7

15. Monza 13 13 4 1 8 13 21 -8

16. Lecce 9 13 1 6 6 10 16 -6

17. Spezia 9 13 2 3 8 11 24 -13

18. Cremonese 6 13 0 6 7 11 24 -13

19. Sampdoria 6 13 1 3 9 6 23 -17

20. Hellas Verona 5 13 1 2 10 11 26 -15

bds/iga/rsc