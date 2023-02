La "Pantera Negra" Letitia Wright "inspira" a su natal Guyana

Letitia Wright sube al escenario y saluda con los brazos cruzados sobre el pecho. Un centenar de jóvenes responde con un grito: "¡Wakanda por siempre!".

La actriz de la taquillera saga de Marvel "Pantera Negra" regresó a su natal Guyana 20 años después de que emigrara con su familia a Inglaterra. El martes visitó una escuela secundaria en Georgetown, donde compartió con estudiantes.

Wright, en el país desde el viernes, descendió del vehículo vestida de blanco y una fila de alumnos le esperaban con banderas de su país. Decenas de fans se agolparon alrededor del vehículo con afiches, buscando una foto con la intérprete de la princesa Shuri del reino ficticio de Wakanda.

"Nunca sientas que no eres suficiente", dijo a los jóvenes en un auditorio abarrotado.

"Es importante que nunca te sientas como '¡guao! Letitia está aquí y nunca podría ser como ella o nunca podría conseguir algo', porque Dios nos hizo a todos igual, nos hizo con la oportunidad de prosperar, así que los animo a que, sea lo que sea que quieran hacer, vayan por ello, y den el 110%", agregó.

Los estudiantes prepararon una obra sobre la vida de la actriz en sus primeros esfuerzos por convencer a sus padres de su vocación. Su madre estaba reacia, su padre, más dispuesto.

"Aspiro a salir algún día al mundo y mostrar mi talento como ella", expresó Cyneil English, una estudiante del Queen's College.

"Es muy simpática y motivadora", señaló Latifa Agard, de 19 años, aspirante a actriz. "Cuando me enteré de que era guyanesa, me dije 'vaya, es guyanesa, yo soy guyanesa, ella está en la gran pantalla, yo puedo estar en la gran pantalla, así que solo verla me sirvió de inspiración".

La carrera de Wright, de 29 años, despegó con la película "Pantera Negra" (2018) y su secuela, "Wakanda por siempre" (2022), gracias al papel de Shuri, científica y hermana del rey T'Challa, superhéroe interpretado por el fallecido Chadwick Boseman.

La joven, que tiene nacionalidad británica, ganó un premio BAFTA inglés en 2019 como actriz revelación.

Tiene también una nominación al Emmy por su papel en un episodio de la serie de TV "Black Mirror".

"Cuando ven los logros que he conseguido, no ha sido fácil, tuve obstáculos en el camino, mucha gente me dijo 'no', mucha gente me dijo que nunca lo lograría y que no podría hacerlo, pero Dios puso algo en mí y yo confié y creí que podía ser útil con mi talento", dijo Wright en su discurso.

La visita se realizó en medio de un intenso operativo de seguridad.

Un grupo de estudiantes, sin embargo, pudo acercarse a conversar, tomar fotografías y pedir autógrafos, entre ellos Joshua Williams.

"Creo que necesitaba venir para animar a los chicos y pedir al gobierno mejorar. Es simpática, enérgica y trabajadora, y se preocupa por los demás", afirmó este alumno.

Desde que llegó a Guyana, Wright ha visitado varios destinos ecoturísticos y ha paseado por la capital, Georgetown.

Visitó, entre otros sitios, la escuela primaria a la que asistió hasta que emigró con nueve años.

El lunes se dirigió brevemente al Parlamento de Guyana y pidió a los dos partidos mayoritarios a trabajar juntos por el bien del país sudamericano, rico en petróleo.

La política de Guyana está racialmente dividida entre los descendientes de africanos esclavizados y los de sirvientes indios del sur de Asia. Los dos partidos mayoritarios rara vez se ponen de acuerdo en algo, salvo en la soberanía territorial de esta antigua colonia británica frente a las reclamaciones fronterizas de sus vecinos Venezuela y Surinam.

"Cuando se reúnan para tomar decisiones por el país, les animo a ambos, a ambas partes, a ambos partidos, a (cultivar) la paz, les animo al amor. Soy partidaria de la paz, del amor y estoy orgullosa de ustedes y de todos los que trabajan juntos para mejorar y potenciar nuestro país", declaró Wright ante los 65 diputados.

jt/erc/atm