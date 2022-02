La pareja española buscará "diploma" en danza tras quedar novena en primera jornada

La pareja española de danza sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Pekín-2022 terminó este sábado en novena posición tras el programa de rítmica y "buscaremos el diploma" el lunes en el programa libre.

Adrián Díaz y Olivia Smart actuaron en decimocuarta posición al ritmo de 'Proud Mary' de Tina Turner y en ese momento se colocaron en primera posición con 77,70 puntos.

Al final, les superaron casi todas las parejas que faltaban por actuar, las favoritas, terminando en la novena plaza provisional.

"Lo más interesante está por venir, pero lo poco que hemos visto está difícil. El nivel es muy alto. A estas altura de la temporada la gente no suele hacer fallos y si haces un fallo te vas a ir para abajo", afirmó Adrián Díaz a la AFP.

En una prueba de rítmica en que 20 de las 23 parejas pasaban el corte al programa de danza libre del lunes, los franceses Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron ocuparon la primera posición provisional.

"Hemos empezado muy bien esta última semana y el objetivo de esta temporada ha sido ser muy constantes, hacer muchas veces lo que ya funciona. Esperemos que con el programa del lunes podamos remontar alguna plaza", añadió Díaz, ante la atenta mirada de Olivia Smart, nacida en Inglaterra hace 24 años y nacionalizada española en 2017.

Adrián Díaz reconoció que estuvo cerca de perder el equilibrio, aunque no se notase en las tribunas.

"Estamos muy contentos. Yo he tenido un pequeño susto que casi me caigo, pero no se ha notado casi y no creo que haya afectado mucho. Estamos contentos por cómo hemos patinado y las notas también están bien para el nivel que hay y el panel que hay", indicó.

El patinador barcelonés de 31 años, que en los Juegos de Sochi terminó en 13ª posición haciendo pareja con Sara Hurtado, puede superar esta vez esa posición.

"El objetivo en primer lugar es el Top 10, seguro, Y si podemos remontar alguna plaza con ese programa largo que tenemos sería estupendo. Creo que daremos guerra. El diploma olímpico es lo que hemos venido a buscar", concluyó.

Para lograr el diploma olímpico deberán ascender al menos una plaza y quedar entre los ocho primeros el lunes en el programa libre.

