La peligrosa práctica de los "surfistas" del metro en Nueva York

Las autoridades de Nueva York intentan poner un freno a la moda del "subway surfing", que consiste en subirse al techo de un vagón de metro en marcha y exponer la "hazaña" en las redes sociales.

Isa Islam es de los que se arrepentirá toda la vida de haber ido a buscar, a los 17 años, su "shock de adrenalina", según cuenta a la AFP.

Una tarde de noviembre de 2013, él y dos primos se subieron al techo de un vagón de tren en una estación subterránea de la línea F en Brooklyn.

En su primer y último intento, su cabeza golpeó una viga de metal y las heridas que recibió lo dejaron parcialmente ciego. "Fue extremadamente estúpido", dice hoy. "Si hay alguien que necesita una máquina del tiempo, soy yo".

Isa pasó seis semanas en el hospital y se sometió a "muchas" operaciones, pero sobrevivió. Otros han tenido menos suerte.

En febrero, un niño de 15 años murió al caer del techo de un ferrocarril subterráneo en marcha. Otro adolescente, del Bronx, murió en diciembre.

Tras estos accidentes, la policía de Nueva York recordó que el metro "no es un parque infantil" y que subirse a un coche en marcha es ilegal.

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), que administra la red de transporte público, pidió responsabilidad a las redes sociales, apuntando a TikTok, Instagram o Snapchat.

Según la MTA, la publicación de videos en las redes en la primavera y el verano boreales acrecentó la popularidad de esta práctica.

El organismo recibió informes según los cuales 928 personas fueron encontradas viajando fuera de las unidades del metro en ese período, cuatro veces más que en 2021 y casi el doble que en 2019 (490), el año previo a la pandemia de covid.

"Si publicaran videos de gente jugando a la ruleta rusa con balas reales, se darían cuenta de las consecuencias. Es lo mismo para esos niños que se animan con estos videos glorificantes", fustigó recientemente el director general de la MTA, Janno Lieber.

Un portavoz de TikTok dijo a la AFP que esa red "no muestra videos de comportamientos peligrosos conocidos en los resultados de búsqueda".

Snapchat respondió a su vez que "borra inmediatamente" videos de "subway surfing" apenas toma conocimiento de su existencia.

Uno de estos portavoces explicó que están en contacto con la MTA "para discutir las medidas a tomar para evitar la difusión de este contenido".

Esta práctica recuerda al videojuego "Subway surfers", popular en las aplicaciones móviles, donde el héroe, un grafitero, salta de tren en tren y corre por las vías para escapar de un policía.

Pero en la vida real "no es un videojuego", advierte Isa Islam, que hoy forma parte de la asociación "Breaking the Cycle", dedicada a la prevención y el combate de esta tendencia. "Al 110%, no lo hagas", suplica.

