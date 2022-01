La República Turca del Norte de Chipre celebra legislativas en contexto de crisis económica

Los electores de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) votaron este domingo en elecciones legislativas anticipadas, al término de una campaña dominada por la crisis económica que golpea este territorio, reconocido únicamente por Ankara.

La participación fue del 58,23%, ocho puntos menos que en las últimas elecciones parlamentarias de 2018, según la comisión electoral local.

"La gente está deprimida ya que el coste de la vida es muy elevado. Espero que los que sean elegidos obren por el bien del pueblo" dijo a la AFP Dervis Dizliklioglu, jubilado de 72 años, uno de los 204.000 electores llamados a las urnas en este territorio bajo perfusión turca ubicado en el tercio norte de la isla mediterránea.

Desde su invasión por el ejército turco en 1974, en reacción a un golpe de Estado de los nacionalistas grecochipriotas que deseaban unirla a Grecia, la isla está dividida entre la República de Chipre -miembro de la Unión Europea- que ejerce su autoridad en el sur, y la República turca del Norte de Chipre, proclamada en 1983, y únicamente reconocida por Ankara.

La caída de la lira turca, que perdió 44% frente al dólar en 2021, se tradujo en Chipre del NOrte en una espectacular subida de precios, con una inflación que superó 46% interanual en diciembre.

En los comicios, los turcochipriotas debían elegir a 50 diputados en seis circunscripciones con representación proporcional. Los primeros resultados provisionales se esperan el lunes.

"La campaña electoral no suscitó tanta energía y entusiasmo como en las elecciones anteriores en RTNC, ya que los ciudadanos están preocupados sobre todo por su salud, su seguridad y sus condiciones de vida", juzgaron los analistas políticos Ahmet Sözen y Devrim Sahin en una nota publicada el martes por el grupo de reflexión italiano ISPI.

Turquía fue acusada de interferir en la elección presidencial de 2020 en RTNC, que ganó por poco el nacionalista Ersin Tatar contra el saliente Mustafa Akinci, partidario de una reunificación de la isla mediterránea en forma de Estado federal.

Esta vez, "Turquía no necesitará desempeñar un papel activo para cambiar el curso de esta elección", afirman los dos expertos.

Según los sondeos, el Partido de la Unidad Nacional (UBP, derecha nacionalista), favorable a una solución de dos Estados, debería conservar su posición de primera fuerza política en el Parlamento de la RTNC, donde tiene 21 escaños, por delante del Partido Turco Republicano (CTP, izquierda), favorable a un acuerdo con los grecochipriotas.

El debate sobre la resolución del conflicto chipriota no surgió durante la campaña, pero una parte de las fuerzas de izquierda --partidarias de una solución federal-- pidieron boicotear el escrutinio, ya que el Partido de Chipre Unificado (BKP) consideró, en particular, que "nada cambiará" mientras no se "libere a la comunidad turcochipriota del yugo de Ankara".

Las negociaciones para resolver el conflicto se han estancado desde 2017. En abril de 2021, fracasó un intento de reanudar las conversaciones organizado por Naciones Unidas, que controla una zona de amortiguación entre las dos partes de la isla.

En 2004 se sometió a referéndum un plan de las Naciones Unidas para reunificar la isla. El acuerdo, aprobado por los turcochipriotas en casi 65%, fue rechazado en más de 75% por los grecochipriotas del sur.

str-rba/rm/mab-me/mb/sag/jvb