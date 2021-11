La Roma de Mourinho naufraga en Venecia

La Roma mantiene su irregularidad tras perder este domingo en casa del recién ascendido Venezia (3-2) en la duodécima fecha de la Serie A, lo que deja al equipo de José Mourinho (5º) bajo la amenaza de la Lazio (6º), que recibe en unas horas a la Salernitana.

Luego de su buen inicio de temporada, la Roma arrastra una mala racha desde el último parón internacional, con sólo una victoria en siete partidos entre todas las competiciones (por dos empates y cuatro derrotas, entre ellas un humillante 6-1 ante el Bodo/Glimt en Europa League).

Ante el 15º en la clasificación, la Roma sufrió su segunda derrota consecutiva en la Serie A, luego del revés en casa contra el AC Milan (2-1).

José Mourinho se había quejado el sábado de los pocos goles marcados por su equipo en relación al número de ocasiones creadas, y el partido de este domingo le dio la razón: los 'Giallorossi' no supieron matar el partido al inicio del segundo tiempo luego de haber dado la vuelta al marcador al final del primero con los goles del uzbeco Eldor Shomurodov (43) y del inglés Tammy Abraham (45+2e).

Fueron al contrario los locales los que mostraron mayor efectividad.

Luego de que Mattia Caldara anotase el 1-0 en el minuto 3, Mattia Aramu de penal (65) y el nigeriano David Okereke (74), dejaron los tres puntos en la ciudad del norte de Italia.

"No es la temporada para pensar hacer grandes cosas", reconoció 'Mou' en DAZN, evocando especialmente las limitaciones de su plantel: "No tenemos dos jugadores por puesto. Hablamos de un plantel que tiene sus límites. No es una crítica a mis dirigentes, porque este verano hubo que reaccionar a situaciones inesperadas como la lesión de Spinazzola o la marcha de Dzeko".

En caso de victoria ante la Salernitana (17h00 GMT), la Lazio adelantará en la tabla a sus vecinos de la capital.

El choque estelar este domingo en la Serie A será el derbi de Milán entre AC Milan e Inter (19h45 GMT).

Antes, la Sampdoria sufrió una nueva derrota, la tercera consecutiva, al perder en casa 2-1 ante el Bolonia (9º). El conjunto genovés ocupa puestos de descenso a la Serie B (18º).

Y de esos puestos se alejó el Udinese (14º) merced a su victoria 3-2 ante el Sassuolo (13º).

-- Resultados de los partidos de la 12ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Empoli - Génova 2 - 2

- Sábado:

Spezia - Torino 1 - 0

Juventus - Fiorentina 1 - 0

Cagliari - Atalanta 1 - 2

- Domingo:

Unione Venezia - Roma 3 - 2

Sampdoria - Bolonia 1 - 2

Udinese - Sassuolo 3 - 2

(17h00 GMT) Nápoles - Hellas Verona

Lazio - Salernitana

(19h45 GMT) Milan - Inter

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Nápoles 31 11 10 1 0 23 3 20

2. Milan 31 11 10 1 0 25 10 15

3. Inter 24 11 7 3 1 28 12 16

4. Atalanta 22 12 6 4 2 22 15 7

5. Roma 19 12 6 1 5 21 15 6

6. Lazio 18 11 5 3 3 22 19 3

7. Fiorentina 18 12 6 0 6 16 14 2

8. Juventus 18 12 5 3 4 16 15 1

9. Bolonia 18 12 5 3 4 19 23 -4

10. Empoli 16 12 5 1 6 18 23 -5

11. Hellas Verona 15 11 4 3 4 24 20 4

12. Torino 14 12 4 2 6 15 12 3

13. Sassuolo 14 12 4 2 6 17 18 -1

14. Udinese 14 12 3 5 4 15 18 -3

15. Unione Venezia 12 12 3 3 6 11 19 -8

16. Spezia 11 12 3 2 7 13 26 -13

17. Génova 9 12 1 6 5 17 24 -7

18. Sampdoria 9 12 2 3 7 15 25 -10

19. Salernitana 7 11 2 1 8 10 23 -13

20. Cagliari 6 12 1 3 8 13 26 -13

bds/iga/psr