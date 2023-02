La suiza Jasmine Flury da la sorpresa y gana el descenso en Mundial de esquí

La suiza Jasmine Flury dio la gran sorpresa al convertirse en la nueva campeona del mundo de descenso, aprovechando que la gran favorita, la italiana Sofia Goggia, quedó descalificada al saltarse una de las puertas del recorrido, este sábado en la estación alpina de Méribel.

Fleury, de 29 años, superó por cuatro centésimas de segundo a la austriaca Nina Ortlieb y en doce a su compatriota Corinne Suter, vigente campeona olímpica y del mundo en 2021 de la especialidad.

Es la primera medalla internacional para Flury, que hasta ahora en su carrera tenía como mejor resultado dos podios en la Copa del Mundo, con una victoria en Super Gigante en 20217 y una segunda plaza en descenso en 2022.

"No sé qué decir, no me lo creo, es increíble. Me parece irreal", dijo la ganadora, muy emocionada ,a través del micrófono del estadio.

Ortlieb, de 26 años e hija del campeón olímpico de descenso en 1992 Patrick Ortlieb, también logra su mejor resultado, ya que hasta ahora solo tenía tres podios en el circuito mundial.

Por su parte, Suter (28 años) fue la única favorita en confirmar esa condición, logrando su quinte medalla mundialista, al tercera consecutiva en descenso (plata en 2019 y oro en 2021) apenas recuperada de una conmoción cerebral que sufrió en enero.

En un día soleado, la subcamepona olímpica Sofia, gran favorita al oro, cometió varios errores y acabó lejos del podio, antes de ser descalificada por haberse saltado una puerta.

