La ucraniana Yastremska en la final de Lyon, una semana después de escapar a ataque ruso

La tenista ucraniana Dayana Yastremska alcanzó este sábado la final del torneo WTA de Lyon, una semana después de escapar a las bombas rusas en la ciudad de Odesa.

La tenista de 21 años, con una bandera ucraniana sobre sus hombros al entrar en la pista y jugando con los coles azul y amarillo de su país, derrotó a la rumana Sorana Cirstea por 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, en dos horas y media.

El domingo, la jugadora, número 140 del mundo, se enfrentará en la final a la china Zhang Shuai, que venció a la francesa Caroline Garcia, por 6-2, 7-5.

Será su primera final desde Adelaida en 2020.

Yastremska llegó a Lyon el pasado sábado y explicó que "me desperté con las bombas" cuando Rusia invadió Ucrania la pasada semana, antes de iniciar un largo periplo de viaje a Francia.

Ella y su familia pasaron dos noches en un refugio en un aparcamiento subterráneo para protegerse de los ataques en la ciudad de Odesa.

Su padre y su madre se quedaron y se despidieron de Yastremska y de su hermana de 15 años, Ivanna, cuando cruzaron el Danubio en un bote para alcanzar Rumanía.

"Necesito pensar lo que siento en este momento. Siento que estoy entre nubes, no me acabo de dar cuenta de que estoy en la final", dijo Yastremska al público tras la semifinal, en la que desperdició tres bolas de partido en el noveno juego del tercer set, donde acabaría perdiendo su servicio y el 'game'.

"En el tercer set, cuando no aproveché los puntos de partido y perdí el juego, me volví loca y pensé 'estoy sin posibilidades, he perdido porque no tengo más potencia'. Entonces todo el mundo me apoyó y sentí que podía hacerlo. Gracias a ustedes estoy aquí, en la final", lanzó a la multitud.

Yastremska ha ganado tres títulos WTA, pero ninguno desde mayo de 2019.

Su victoria de este sábado llega un día después de que la número uno ucraniana, Elina Svitolina, fuera eliminada en cuartos de final en el torneo WTA de Monterrey por la colombiana María Camila Osorio.

Svitolina afirmó que donaba su premio económico en el torneo al ejército de Ucrania.

Al mismo tiempo, el equipo masculino ucraniano alcanzó este sábado el Grupo Mundial de la Copa Davis tras vencer a Barbados en su eliminatoria jugada en Turquía por razones de seguridad.

