La UE aprueba misión de entrenamiento de tropas ucranianas

La Unión Europea (UE) aprobó este lunes el fortalecimiento de su apoyo militar a Ucrania, incluyendo una misión de entrenamiento en su territorio para 15.000 soldados ucranianos y un aporte a ese país de otros 500 millones de euros para armas.

"Hemos acordado establecer una Misión de Asistencia Militar de la UE para dar apoyo a las fuerzas de Ucania, que tendrá lugar en suelo de la UE", dijo el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, al fin de una reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores en Luxemburgo.

Esa misión deberá estar en pleno funcionamiento para "mediados de noviembre, en menos de un mes", y tendrá un plazo general de "por lo menos dos años", dijo Borrell. "Será puesta en práctica en un tiempo récord", reforzó.

Apoyar a Ucrania, añadió el diplomático, "continúa siendo nuestra prioridad". En su opinión, Rusia "está perdiendo [la guerra en Ucrania] políticamente y moralmente".

De acuerdo con fuentes diplomáticas coincidentes, Hungría fue el único país que no respaldó formalmente la iniciativa, y prefirió por la abstención.

En su cuenta en Facebook, el ministro húngaro de Relaciones Exteriores, Peter Szijjarto, apuntó que "no participamos en esta misión, y obviamente no enviaremos instructores, y no contribuiremos a los costos con recursos financieros".

El lanzamiento de la misión de entrenamiento es el anuncio más esperado de la reunión por la magnitud del esfuerzo del bloque comunitario en preparar un enorme contingente de soldados ucranianos para resistir la ofensiva de Rusia.

La idea de la UE es utilizar Polonia como centro principal de una misión que desea brindar formación básica a unos 12.000 soldados e instrucción especializada a unos 2.800 más.

Alemania se ha propuesto para tener un papel central en esa ambiciosa misión de entrenamiento.

Los programas que en este momento ejecutan individualmente los Estados miembros continuarán, y podrían incorporarse a la iniciativa de la UE más adelante.

"Todos en la UE harán lo que puedan, de acuerdo con las necesidades de los ucranianos", dijo un diplomático europeo, quien estimó que se preveía un presupuesto de unos 60 millones de euros (58 millones de dólares) anuales.

Ese nuevo aporte elevará la contribución total de la UE para armas a 3.000 millones de euros (2.900 millones de dólares), sin contar lo que los Estados del bloque han gastado de sus propias arcas.

Al ser consultado este lunes sobre la disponibilidad de fondos, Borrell se limitó a comentar que "hay suficiente dinero. No se prepocupen por el dinero".

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se comunicó en forma telemática con sus homólogos de la UE por videoconferencia y pidió no apenas más armas y más ayuda financiera sino también un nuevo paquete de sanciones a Rusia.

Los ministros de la UE discutieron también el supuesto uso de drones de fabricación iraní por parte de Rusia para atacar objetivos en Ucrania, pero aún no se esperan sanciones por esta razón.

De acuerdo con Borrell, los técnicos de la UE y de varios países miembros del bloque están recogiendo evidencias sobre el origen de esos drones antes de tomar una determinación.

Irán ha rechazado las acusaciones de que ha suministrado a Rusia armas para ser utilizadas en la guerra en Ucrania.

En esta reunión los ministros europeos también adoptaron formalmente sanciones contra 11 funcionarios y cuatro entidades de Irán por la represión de las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini, que han sacudido todo el país.

La lista de sancionados incluye a la Policía de la moral y a su jefe, además de los responsables por la brutal represión emprendida por el gobierno a las protestas por la muerte de Amini.

Las sanciones "tienen un efecto politico y mandan un mensaje", aseguró Borrell.

