La veterana Fraser-Pryce deslumbra con quinto título mundial; España logra primera medalla

La velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce conquistó el domingo su quinto oro mundial en los 100 metros femeninos de Eugene-2022, donde el ugandés Joshua Cheptegei retuvo su corona en los 10.000 metros y España alcanzó su primer podio con un bronce del vallista Asier Martínez.

En un trepidante cierre de jornada en el Hayward Field, Fraser-Pryce superó a sus 35 años a sus acérrimas rivales Elaine Thompson-Herah y Shericka Jackson para completar el esperado triplete jamaicano en los 100 metros femeninos.

Fraser-Pryce tuvo una salida eléctrica y lideró la carrera de principio a fin, ganando con un récord del campeonato de 10.67 segundos (con un viento de 0,8 m/s).

Su compatriota Shericka Jackson se llevó la plata con 10.73 segundos, su mejor marca personal, y la cinco veces campeona olímpica Elaine Thompson-Herah se conformó con el bronce (10.81).

Las tres estrellas jamaicanas ya habían logrado el triplete el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio, en un orden diferente: Thompson-Herah venció entonces a Fraser-Pryce y a Jackson.

Con una longevidad extraordinaria, Fraser-Pryce poseía ya los títulos mundiales de 2009, 2013, 2015 y 2019.

El título de Doha-2019 y el de este domingo los logró convertida ya en madre, después de dar a luz a su hijo Zyon en 2017.

Otra de las grandes figuras de este Mundial, el ugandés Joshua Cheptegei, retuvo su título de campeón mundial de los 10.000 metros en un trepidante final con un tiempo de 27 minutos y 27.43 segundos.

El ugandés, plusmarquista mundial de la especialidad, sigue engordando un extraordinario palmarés que incluye el triunfo en el pasado Mundial de Doha-2019 y dos medallas olímpicas en Tokio-2020: una plata en los 10.000 metros y un oro en los 5.000.

El keniano Stanley Waithaka Mburu fue segundo con 27:27.90 y el ugandés Jacob Kiplimo tercero con 27:27.97.

A primera hora de la mañana fue Etiopía la que celebró con el triunfo de Tamirat Tola en el maratón masculino batiendo además el récord de la competición.

Su compatriota Mosinet Geremew repitió plata como en Doha-2019 y el belga Bashir Abdi se quedó el bronce, dejando fuera del podio a los atletas de Kenia, que no presentó en la prueba al doble campeón olímpico Eliud Kipchoge.

Tola, bronce en los 10.000 metros de Rio-2016 y plata en el maratón del Mundial de Londres-2017, logró un espectacular tiempo de dos horas, 5 minutos y 36 segundos, batiendo el récord de los Mundiales que poseía el keniano Abel Kirui desde Berlín-2009 (2h06:54).

"Me siento muy feliz con el récord de los Mundiales y el doblete, es increíble para nosotros", afirmó el ganador.

El estadounidense Grant Holloway revalidó también el oro en los 110 metros vallas en una caótica final en la que el español Asier Martínez conquistó la medalla de bronce.

Primero se retiró por lesión el jamaicano Hansle Parchment, campeón en Tokio-2020, y después fue descalificado por salida en falso el estadounidense Devon Allen, favorito al título y futuro jugador de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Con sus principales rivales fuera de combate, Holloway se impuso con un tiempo de 13.03 segundos seguido de su compatriota Trey Cunningham (13.08), que se llevó la plata, mientras Martínez dio a España su primera medalla en Eugene con 13.17.

"No sé describirlo con palabras. No me lo creo todavía. Está siendo un sueño y me está costando despertar", aseguró Martínez, de 22 años y sexto en los pasados Juegos de Tokio.

Martínez disparó la alegría de una delegación española que ya estaba celebrando el pase a la final de los 1.500 masculinos de Mohamed Katir, Mario García e Ignacio Fontes.

El trío español competirá el martes por los metales en una carrera que tiene como favorito al noruego Jakob Ingebrigtsen, vigente campeón olímpico.

En una gran jornada para el país organizador, Estados Unidos logró también los oros de Brooke Andersen en lanzamiento de martillo, Katie Nageotte en salto con garrocha y, el más celebrado, el del héroe local Ryan Crouser.

Gran estrella del lanzamiento de peso masculino, Crouser conquistó este domingo el título mundial que faltaba en su palmarés frente a los aficionados de su estado natal de Oregón.

Crouser, nacido hace 29 años en Portland (a 190 km de Eugene), logró una marca de 22,94 metros para comandar un triplete estadounidense en el podio.

Joe Kovacs, medallista de plata en los dos últimos Juegos Olímpicos por detrás de Crouser, no pudo defender su título mundial de Doha-2019 y se quedó con la plata con 22,89 metros mientras Josh Awotunde fue bronce con 22,24 metros.

