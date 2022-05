La WTA tampoco dará puntos en Wimbledon por la exclusión de rusas y bielorrusas

La WTA, la organización que dirige el circuito profesional femenino de tenis, anunció este viernes que no otorgará puntos en la edición 2022 de Wimbledon debido a la exclusión de las jugadoras rusas y bielorrusas tras la invasión de Ucrania.

Minutos antes, la ATP, responsable del circuito masculino, había anunciado la misma medida. "Debido a la decisión de Wimbledon de no utilizar la clasificación WTA para decidir la participación (en el torneo) y decidir un cuadro parcial no basado en el mérito, la WTA tomó la difícil decisión de no atribuir puntos WTA en Wimbledon este año", escribió en un comunicado.

es-ig/dr