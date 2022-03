Laporte "muy contento" casi un año después de su debut con la Roja

El defensa franco-español del Manchester City Aymeric Laporte se declaró "muy contento" de poder seguir acudiendo con la selección española, diez meses después de que Luis Enrique Martínez lo convocará por primera vez para la Eurocopa pasada.

"A nivel personal es una de las mejores experiencia de mi vida, me han acogido muy bien, me siguen acogiendo muy bien, me siento como en mi casa", afirmó este jueves Laporte en un acto promocional de la Roja.

El jugador del City se encuentra concentrado con España para los partidos amistosos contra Albania el sábado en Barcelona y contra Islandia el martes en La Coruña.

"Siento que somos una familia, soy parte de ella y muy orgulloso de estar aquí, de toda la gente que he podido conocer también, del ambiente del equipo que es fenomenal", añadió Laporte.

"Muy contento por esta experiencia y por disfrutar tanto de esta selección", concluyó el defensa del City.

Laporte logró la nacionalidad española el 11 de mayo del pasado año y apenas unos días después Luis Enrique convocaba al defensor por primera vez con España.

Laporte había sido llamado antes en tres ocasiones con Francia entre 2016 y 2020, pero sin llegar a debutar por lo que pudo unirse a la Roja.

El jugador del City, ex del Athletic Club, debutó con España en un amistoso contra Portugal el 4 de junio pasado (0-0), antes de disputar con la Roja la Eurocopa y la final a cuatro de la Liga de Naciones, convertido en un puntal de la defensa del conjunto de Luis Enrique.

gr/iga