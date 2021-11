Las emisiones de CO2 cayeron en China en el tercer trimestre (estudio)

Las emisiones de CO2 de China se redujeron en el tercer trimestre, un descenso inédito desde la recuperación económica que se produjo tras los confinamientos vinculados al covid-19, indica un estudio publicado el jueves.

El gigante asiático es en valor absoluto el país que emite más gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento climático. Sin embargo, está lejos en la clasificación por emisiones por habitante.

China se comprometió a alcanzar su máximo de emisiones en carbono en 2030, antes de conseguir en 2060 la "neutralidad carbono" (producir tanto gas carbónico como el que se absorbe)

El país invierte masivamente en energías renovables y en el sector nuclear, pero lo esencial de su producción de electricidad se genera mediante energías fósiles como el carbón.

Las emisiones chinas de CO2 cayeron con fuerza a principios de 2020 con la pandemia, debido a los confinamientos. Luego volvieron a crecer a niveles superiores a 2019, a medida que se levantaban las restricciones.

Pero el país ha conocido un descenso del 0,5% anual de las emisiones vinculadas a los combustibles fósiles y al cemento en el tercer trimestre 2021, según Lauri Myllyvirta, analista del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), organismo de investigación especializado en la contaminación del aire y basado en Finlandia.

Se trata del primer descenso trimestral desde la reactivación económica poscovid en China, a partir del segundo trimestre de 2020, según el estudio.

Ello se debe entre otras razones a las medidas de las autoridades para limitar la especulación y el endeudamiento en el sector inmobiliario, que han reducido con fuerza el número de obras de construcción, indica Myllyvirta.

