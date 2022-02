Las grandes rivales del bobsleigh, unidas en su lucha por la igualdad

Han sido duras rivales en bobsleigh en cuatro Juegos de Invierno consecutivos, pero fuera del hielo, Elana Meyers Taylor y Kaillie Humphries se han unido en su lucha por la igualdad entre sexos en su deporte.

Humphries, de 36 años, ganó el oro y Meyers Taylor la plata, el lunes, en la primera prueba de monobob femenino, una competición que hacía su debut olímpico.

El monobob ha sido añadido al programa de los Juegos Pekín para que, por primera vez, haya dos disciplinas de bobsleigh para hombres y mujeres en Juegos Olímpicos de Invierno.

De este modo las mujeres tienen dos pruebas olímpicas (individual y en parejas), el mismo número que los hombres (bob a dos y bob a cuatro).

"Es absolutamente enorme", afirmó Meyers Taylor, de 37 años, que ganó medallas en bobsleigh en los cuatro últimos Juegos de Invierno.

"El hecho de tener ahora dos posibilidades de medalla cambia las cosas. Ahora estamos más en igualdad con los hombres", afirmó.

Las dos estadounidenses se enfrentarán de nuevo el viernes en las series femeninas de bob a dos, al ocupar el puesto de pilotos, por lo que volverán a ser rivales.

"Nos hemos deseado buena suerte, y nada más", reconoció el lunes Humphries, que ganó dos medallas de oro y un bronce para Canadá antes de cambiar de nacionalidad deportiva en diciembre pasado tras haber presentado una denuncia por acoso contra un entrenador del equipo nacional.

Por otra parte, ambas son fervientes partidarias de la inclusión del bob a cuatro en el programa olímpico para los Juegos de 2026 en Milán y Cortina D'Ampezzo.

"Es un enorme paso adelante. No pienso para nada que hayamos terminado", declaró Humphries tras su victoria en monobob.

"Me gustaría de verdad ver una prueba para cuatro mujeres y me gustaría que los hombres hagan también monobob. Tres pruebas para los dos sexos. Pero eso no depende solo de mí", explicó.

Pero la perspectiva de carreras de bobsleigh a cuatro en mujeres en los Juegos Olímpicos suscita la oposición de algunos.

"Lo que detesto escuchar, es que las mujeres no son los suficientemente buenas, lo suficientemente rápidas o lo suficientemente fuertes para hacerlo", declaró Humpries.

