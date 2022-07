Las mil vidas de "Hallelujah", la canción de culto de Leonard Cohen

Es una música tan universal que lo mismo suena bien cuando la interpreta Jeff Buckley que en la banda sonora de Shrek. Ignorada hace casi 40 años cuando salió, la canción "Hallelujah" de Leonard Cohen ha tenido un destino fuera de lo común y actualmente es objeto de un nuevo documental que se proyecta en los cines en Estados Unidos.

Para muchos, es una canción de Jeff Buckley, el rockero con cara y voz de ángel, muerto trágicamente en 1997 a los 30 años.

Desde Bob Dylan a Bon Jovi, de Céline Dion a Andrea Bocelli, ¿quién no ha prestado su voz para cantar una canción llena de referencias bíblicas y erotismo del poeta canadiense fallecido en 2016?

En 2008, cuando fue interpretada en forma de gospel por Alexandra Burke en el concurso de televisión británico The X Factor, "Hallelujah" se encaramó al primer puesto de las listas inglesas. La versión de Jeff Buckley llegó al segundo, y el original de Leonard Cohen al 36.

"No puedo pensar en ninguna otra canción con una trayectoria similar", dice a la AFP el periodista musical Alan Light, autor de un libro sobre "Hallelujah", 'The Holy or the Broken', no traducido al español, publicado en 2012 y actualizado recientemente.

"Han pasado 10, 20 años, todas estas versiones diferentes y la bola de nieve es cada vez más grande", dice con motivo de la proyección en Nueva York del documental "Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song", del que ha sido asesor y productor.

Y es que como cuenta esta película de Dan Geller y Dayna Goldfine, inspirado en el libro de Alan Light, la canción estaba destinada al olvido.

Poeta antes que cantante, judío practicante que se retiraría después en un monasterio budista, Leonard Cohen tardó años en escribir los espirituales versos de Hallelujah, una evocación al rey David, a su música y sus tentaciones. Desechó decenas de versos.

La discográfica Columbia se negó a publicar el disco "Various positions", que incluye la canción, en Estados Unidos.

"Estábamos en 1984, en un momento dulce para la industria musical. Es el año de 'Born in the USA' (Bruce Springsteen), de 'Like a Virgin' (Madonna), de 'Purple Rain' (Prince)", explica Alan Light.

Unos años después, Bob Dylan sacó la canción del anonimato, con un toque blues-rock. Después, John Cale, uno de los fundadores de Velvet Underground, le dio un toque más sensual en 1991, antes de Jeff Buckley y su versión más erótica, en el álbum "Grace" (1994).

El documental muestra cómo "Hallelujah", descubierta por nuevas generaciones en la película animada "Shrek" (2001), y después en otros concursos musicales, se ha convertido en una canción de culto popular.

En 2010, la canadiense k.d. lang la cantó con su voz poderosa en la ceremonia de los Juegos de Invierno en Vancouver. Once años después, "Hallelujah" fue interpretada en un homenaje a las víctimas de covid-19 en Washington, ante el presidente Joe Biden.

Alan Light, destaca la "belleza de la melodía", pero también la letra que da rienda suelta a las interpretaciones.

"Si para ti es una canción religiosa, perfecto. Si es una canción de amor roto, maravilloso, también puede ser". Y "no hay una versión mala", explica, al recordar una interpretación del virtuoso del ukulele, el estadounidense Jake Shimabukuro.

Cuando Alan Light entrevistó a Bono para hacer su libro, el cantante de U2 quiso "disculparse" por una versión trip-hop de 1995, en la que más bien la recita en vez de cantarla, cuenta con una sonrisa.

