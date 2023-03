Las mujeres se movilizan en el mundo en defensa de sus derechos amenazados

Mujeres de todos los continentes se movilizaron el miércoles en defensa de sus derechos en retroceso en países como Afganistán o bajo presión en otros como Estados Unidos, donde se cuestiona el derecho al aborto, y para denunciar los feminicidios que se multiplican en América Latina.

Vigiladas por centenas de policías antimotines, miles en Ciudad de México conmemoraron el Día Internacional de la Mujer al grito de "¡Ni una más, ni una asesinada más!" marchando al Zócalo, la principal plaza del país, donde el año pasado se registraron 969 feminicidios, según cifras oficiales.

Entre ellas Fátima Ríos avanzaba a paso lento a causa de las secuelas de tres balazos que le propinó en la calle un hombre de su barrio "que simplemente odia a las mujeres y sigue libre", dijo a la AFP.

"¡Mi hija y yo vivimos con miedo!", añadió entre lágrimas la mujer, de 29 años. Su hija, de 8, portaba una pancarta en la que se leía con letra infantil "¡Justicia! ¡Justicia!".

La violencia machista batió récord en Brasil en 2022, con más de 1.400 feminicidios, o uno cada seis horas, según una investigación del portal de noticias g1.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que calificó la situación de "intolerable", anunció el miércoles mayores recursos para centros de atención a mujeres y un programa de acompañamiento policial preventivo para las víctimas.

En las principales ciudades colombianas, miles de mujeres con pañuelos violetas y verdes tocaban tambores y pedían en voz alta "justicia para las que ya no están", en un país que registró el año pasado 614 feminicidios, más del triple que en 2020.

Las manifestaciones se replicaron en Buenos Aires, Quito, Santiago, Lima, San Salvador, Montevideo, Ciudad de Guatemala, entre decenas de ciudades, pidiendo el fin de la violencia, igualdad de derechos o acceso al aborto.

En Caracas las mujeres reclamaron un "salario digno" y "mejor calidad de vida" en medio de la acelerada inflación que ha dejado el sueldo mínimo en unos 5 dólares mensuales.

"¡Y no, y no me quiero ir, quiero un sueldo digno para quedarme en mi país!", gritaban en Caracas unas 300 mujeres que exigieron medidas que ayuden a reducir la desigualdad de género "acentuada" por la crisis.

En España, una multitud vestida y teñida de morado recorrió el centro de Madrid.

Esta manifestación "me da mucha fuerza, mucha ilusión y mucha energía para seguir luchando por unos derechos iguales para todas", dijo a la AFP Mariam Ferradas, una ayudante de cocina de 52 años, quien recordó que sus abuelas "lucharon" por "ciertas libertades que ahora nos quieran volver a cortar".

En el conservador y patriarcal Pakistán, miles de mujeres salieron a las calles pese al intento de las autoridades de varias ciudades de impedir las marchas.

"Ya no vamos a quedarnos calladas. Es nuestro día, es nuestro momento", afirmó Rabail Akhtar, una profesora que se unió a las 2.000 participantes en un acto en Lahore.

En Afganistán, una veintena de mujeres se manifestaron en Kabul.

Desde el regreso al poder de los talibanes en agosto de 2021, las mujeres y las niñas afganas ha sido "borradas de la vida pública", lamentó el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Guterres también denunció el miércoles la ciberviolencia, "un ataque directo a la democracia" que está "censurando a las mujeres, acosándolas laboralmente e impidiendo sus ambiciones como lideresas".

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton destacó en Abu Dabi que "las mujeres y los niños son las principales víctimas de los conflictos y del cambio climático" y que "ningún lugar (...) nos lo muestra de forma más dramática que Ucrania", que resiste desde hace más de un año a la invasión rusa.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeció a las mujeres que "sacrificaron su vida" en la guerra. Del otro lado, el mandatario ruso, Vladimir Putin, ensalzó a las mujeres que "cumplen su deber", al servicio de la nación.

La Unión Europea (UE) adoptó el martes sanciones contra nueve funcionarios y tres entidades oficiales de seis países, entre ellos Afganistán, Rusia y Sudán del Sur, por casos de violencia sexual y abusos contra mujeres.

El Reino Unido congeló el miércoles los activos y prohibió el ingreso al país de individuos y entidades responsables de agresiones contra las mujeres en Irán, Siria, Sudán del Sur y República Centroafricana.

En Irlanda, donde la Iglesia Católica ejerció durante décadas un férreo dominio moral, el gobierno anunció un referéndum en noviembre para decidir si se eliminan artículos constitucionales "anticuados", que determinan que el lugar de la mujer es "el hogar".

Multitudinarias marchas criticaron la reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron en Francia, que busca llevar de 62 a 64 años la edad mínima legal para jubilarse.

"Las mujeres son las grandes perdedoras de esta reforma ya que a menudo sus carreras son discontinuas", afirmó Odile Deverne, una docente de 60 años, sindicalista en Lille (norte).

Otro tema central de las protestas es la defensa del derecho al aborto, fragilizado en Estados Unidos por la decisión de la Corte Suprema de revocar en junio la sentencia de 1973 que lo garantizaba a escala federal.

Ese derecho también se vio mermado en Hungría y Polonia.

"Luchamos contra un patriarcado (...) que disputa hasta el hartazgo esos derechos nuestros -como el aborto- que hemos logrado luchando", proclama el manifiesto de la marcha de Madrid.

