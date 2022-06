Las sesiones nocturnas de Roland Garros no son del gusto de todos

Un partido empezado en mayo y que terminó en junio: el duelo en cuartos de final entre Novak Djokovic y Rafael Nadal terminó a la 1h15 de la mañana parisina (23h15 GMT), relanzando las críticas, incluidas las de los jugadores, sobre las sesiones nocturnas de Roland Garros.

Creadas en 2021, estos partidos son retransmitidos por la noche (19h00 GMT) por la plataforma Amazon Prime en Francia. Además de inflar los ingresos por la distribución con un difusor suplementario, esta reciente creación en París, pero con larga tradición en el US Open y en el Open de Australia, aumenta la recaudación de billetería de la Federación Francesa de Tenis (FFT), el único involucrado contento con estas sesiones nocturnas.

Su 59º duelo estaba programado "muy tarde", criticaron tanto Rafael Nadal como Novak Djokovic después de haber batallado durante cuatro horas y doce minutos bajo temperaturas que descendieron a los 10 grados Celsius.

"El horario de los partidos de noche puede plantear preguntas" sobre el confort de los jugadores, concedió la directora del torneo Amélie Mauresmo. "La opción que podríamos tener y sobre la que podemos reflexionar sería la de avanzar el primer partido de medio día a las 11H00 ¿Tendría eso más sentido?", se pregunta la ex número 1 del mundo, lo que adelantaría también al partido nocturno.

Además del reparto de los lotes de derechos televisivos, la billetería de la pista central también está dividida entre sesión de día y sesiones de noche, para los que hacen falta entradas diferentes. Un sistema para maximizar la recaudación que no ha impedido llenar casi al completo las gradas, ayudado por la atracción de este año Carlos Alcaraz y sobre todo por el choque entre los dos gigantes que estuvo a la altura de lo esperado.

Sin embargo, surgen preguntas sobre el transporte, reconoce Amélie Mauresmo, un "punto clave en el futuro": el horario del final del partido impidió a los espectadores de las tribunas poder utilizar el metro.

"No tenemos los medios hoy para organizar algo para 15.000 personas (capacidad de la pista Phillipe-Chatrier)", constató la directora, sugiriendo un diálogo "con la ciudad de París para, quizás, retrasar el sistema de metro o de bus".

"Son dos grandes campeones del tenis, todo el mundo lo espera. El hecho de que no podamos proponerlo a todos los franceses nos decepciona mucho", se emocionó ante la AFP Laurent-Eric Le Lay, director de deportes de France Télévisions.

En efecto, desde 2021 y hasta 2023, la FFT organizadora del torneo tiene la obligación contractual de programar "el gran partido del día" por la noche y exclusivamente para la plataforma Amazon Prime, explicó a la AFP el año pasado Guy Forget, exdirector del torneo.

Desde un punto de vista reglamentario, solo las finales del torneo aparecen por decreto en la lista de 21 eventos deportivos protegidos y que deben ser emitidos en abierto.

Con el streaming de pago aparece el problema de la exclusión de una parte del público y el de la brecha digital. Incluso si el Nadal-Djokovic estaba ofrecido de manera excepcional sin abono por Amazon, su audiencia, no comunicada por la firma estadounidense, fue presumiblemente muy inferior al pico de 5,1 millones de telespectadores en France 3 para el partido de Nadal contra Félix Auger-Aliassime en cuartos.

"Escucho" esas críticas, "hemos intentado avanzar juntos hacia justamente esa accesibilidad y esa gratuidad", defendió Amélie Mauresmo. "Este partido nunca debería haber llegado en cuartos de final. Nadie lo anticipó, imagino, hace años en el momento de separar los derechos".

Otro efecto inesperado, la imposibilidad de los diarios, y especialmente L'Equipe de cerrar su edición del miércoles a tiempo con un final de partido de madrugada. "Cuando vemos la portada de esta mañana, nos damos cuenta de que este horario es un verdadero problema", lamenta ante la AFP Jean-Philippe Leclaire, director de la redacción adjunta del diario deportivo. "Pusimos a Zverev en portada porque no pudimos poner el Nadal-Djokovic. Como máximo podíamos atrasar el cierre de la primera edición a las 00h30, y el de la segunda edición a las 00h45, incluso excepcionalmente hasta la 1h00".

Entre los diez partidos reservados para las 'night sessions' y considerados como el evento del día, solo uno sale del tablero femenino, la victoria en segunda vuelta de Alizé Cornet sobre Jelena Ostapenko.

"No es algo de lo que arrepentirse visto los enfrentamientos que teníamos y que queríamos presentar a los espectadores que vienen con el billete para un solo partido", asume Mauresmo.

"En nuestra época, como mujer y también como antigua jugadora, no me siento mal o no encuentro injusto reconocer que actualmente los partidos masculinos son más atractivos", declaró la ex número 1 mundial.

Unas declaraciones que no sentaron bien a la WTA, que gestiona el circuito femenino: "La generación y el número de talentos actual es increíble. Nuestros fans quieren disfrutar de la emoción del tenis femenino en los grandes torneos y en los horarios 'premium'", reclamó en un comunicado a la AFP.

