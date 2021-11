LeBron James regresa a unos Lakers barridos por los Celtics de Tatum

LeBron James anotó 23 puntos en su regreso este viernes a Los Angeles Lakers tras ocho partidos lesionado, pero no pudo evitar la contundente derrota 130-108 ante los Boston Celtics de un inspirado Jayson Tatum.

El equipo angelino, que perdió cinco de los juegos sin su estrella, fue dominado en el TD Garden por unos dinámicos Celtics liderados por Tatum, que llegó a 37 puntos y 11 rebotes.

James se mostró recuperado de su esguince abdominal jugando 32 minutos y logrando 23 puntos (10/16 en tiros de campo), 6 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

"Me sentí 'ok'", dijo después el alero, que cumplirá 37 años en diciembre. "Obviamente, al estar fuera dos semanas y media, me sentí como un novato (...) Pero estaba emocionado".

El pívot Anthony Davis secundó a 'King James' con 31 puntos y 6 rebotes pero el resto de los Lakers, incluida su tercera figura, Rusell Westbrook (12 puntos), no fue capaz de contener la ofensiva de los Celtics.

Tatum, con graves problemas de ineficiencia en esta temporada, parece haber pisado el acelerador con dos partidos consecutivos por encima de los 30 puntos.

A su lado, Marcus Smart y Dennis Schröder anotaron 22 y 21 puntos para compensar la baja de Jaylen Brown, que sigue sin fecha de regreso por su problema de isquiotibiales.

Con este triunfo en el duelo entre las franquicias más ganadoras de la NBA, los Celtics se mantienen en la novena posición de la Conferencia Este (8-8), la misma plaza de los Lakers en el Oeste (8-9).

Sin el lesionado Nikola Jokic, los Denver Nuggets cayeron en su cancha 114-108 en el mejor partido de la temporada del argentino Facundo Campazzo.

Desde el banquillo, el base firmó 16 puntos, 4 triples y 4 asistencias en 27 minutos mientras el ala-pívot Aaron Gordon fue el máximo anotador de Denver con 28 unidades.

Tras el partido, el técnico de los Nuggets, Michael Malone, explicó que Jokic fue sometido a una resonancia magnética de su reciente esguince en la muñeca derecha pero no adelantó ninguna fecha de regreso a las canchas del actual MVP (Jugador Más Valioso).

El escolta Zach Lavine, con 36 puntos, y el alero DeMar DeRozan, con 26, volvieron a comandar a los Bulls, que se sitúan en la tercera plaza del Este.

Los Golden State Warriors lograron una ajustada victoria 105-102 en la cancha de los Detroit Pistons pese a dar descanso al estelar Stephen Curry y a Draymond Green.

Curry, que un día antes había anotado 40 puntos en el triunfo ante los Cavaliers, fue reservado debido a una contusión en la cadera.

Los Warriors, que tienen el mejor balance de victorias de la NBA (14-2), no necesitaron a su líder para imponerse a los Pistons, antepenúltimos del Este (4-11).

El escolta Jordan Poole logró 32 puntos, su mejor marca de la temporada, y el alero canadiense Andrew Wiggins otros 27 para los Warriors.

El mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson ingresó en el quinteto inicial pero se quedó en 2 puntos en 27 minutos.

Los Brooklyn Nets tampoco necesitaron de su estrella Kevin Durant para remontar una desventaja de 19 puntos y doblegar 115-113 a los Orlando Magic, últimos del Este.

James Harden tomó las riendas de los Nets con 36 puntos, en una nefasta estadística de 7/25, junto a 10 rebotes y 8 asistencias y el australiano Patty Mills contribuyó con 22 puntos.

Los Nets sacaron adelante una victoria sin Durant, que sufre problemas en un hombro, que les permite colocarse en la primera posición del Este (12-5).

Por su parte los Milwaukee Bucks, vigentes campeones, sufrieron más de lo previsto para batir 96-89 a los jóvenes Oklahoma City Thunder.

El griego Giannis Antetokounmpo, líder de los Bucks, aportó 21 puntos y 19 rebotes mientras el escolta Khris Middleton, recién salido de una lesión, se quedó en 16 y 8.

Resultados de la jornada del viernes en la NBA:

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 121-118

Detroit Pistons - Golden State Warriors 102-105

Boston Celtics - LA Lakers 130-108

Brooklyn Nets - Orlando Magic 115-113

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 96-89

New Orleans Pelicans - LA Clippers 94-81

Denver Nuggets - Chicago Bulls 108-114

Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112-104

Sacramento Kings - Toronto Raptors 89-108

