Leonard, Davis, Williamson, Lillard... los esperados regresos en la NBA

El "Comeback Team": si ese quinteto jugara el campeonato de la NBA, sería formidable. Se espera que los miembros de ese equipo que han sido baja durante mucho tiempo por lesiones, vuelvan a estar en forma desde el inicio de la temporada 2022-2023 este martes.

- Cinco jugadores estelares que retornan a la acción:

Kawhi Leonard estuvo fuera 476 días. La estrella de los Clippers, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante los playoffs de 2021, volvió a jugar el 4 de octubre en la pretemporada ante Portland. Un retorno convincente: 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 16 minutos.

Con Leonard y Paul George, que sólo disputó 31 partidos la temporada pasada, lastrado por varias lesiones, los Clippers vuelven a asomarse como una de las favoritas al título.

Anthony Davis, fuera 181 días. Lesionado en la rodilla, muslo, muñeca, pulgar, se perdió 40 partidos la temporada pasada, la mitad del calendario. Lo mismo durante el ejercicio anterior, debido a un dolor en el Tendón de Aquiles.

Decir que LeBron James necesita a su compañero para recuperar el título de la NBA es quedarse corto, Davis fue pieza clave en la coronación de los Lakers en 2020. Señalado por su supuesta fragilidad, Davis prometió volver a ser dominante.

Zion Williamson, fuera 514 días. El coloso de New Orleans pisa arenas movedizas desde su llegada a la NBA. Tras romperse un menisco a finales de 2019 (cuatro meses de indisponibilidad), se fracturó un pie en el verano de 2021. Aquí está de vuelta, igual de fuerte pero más ligero.

"Siento que estoy en mi mejor momento, moviéndome más rápido, saltando más alto", advirtió el jugador que extendió cinco años con los Pelicans por un salario que va de 193 a 231 millones de dólares (dependiendo de los objetivos).

Damian Lillard, ausente 276 días. El base de Portland, finalmente recuperado de un desgarro abdominal que requirió una operación, terminó como máximo goleador (16 puntos en 23 minutos) ante los Clippers en su regreso el 4 de octubre, mismo día que Leonard. "Mucha gente me ha aconsejado que me vaya de aquí. La mayoría dice que no hay forma de que los Blazers sean campeones. Creo que puedo hacerlo. Tendremos la oportunidad de ganar, esa hora llegará", aseguró.

Jamal Murray, ausente 539 días. El escolta de Denver, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en abril de 2021, anotó 10 puntos en 15 minutos en su remontada ante Oklahoma City el 3 de octubre, en partido de pretemporada. Sin él, Nikola Jokic se lució y multiplicó en el campo, ganando dos trofeos de MVP consecutivos, pero no pudo hacer milagros en los playoffs. Sin embargo, fue durante estos juegos en 2020 que Murray se reveló, brillante e inmarcable.

- Reemplazos:

Bradley Beal, fuera 244 días. El goleador de Washington, que volvió a jugar el 30 de septiembre ante Golden State (9 puntos en 18 minutos), se había perdido la segunda mitad de la temporada pasada lesionado en una muñeca. Eso no impidió que extendiera por cinco años y 251 millones de dólares su contrato con los Wizards, que esperan mucho de la dupla que formará con el estelar Kristaps Porzingis.

Ben Simmons, fuera 470 días. El australiano no jugó la temporada pasada: en conflicto latente con los dirigentes de Filadelfia, fue enviado a Brooklyn como parte de un intercambio con James Harden en febrero. En los Nets alegó incapacidad mental combinada con dolor de espalda. Ahora, que ha dado señales alentadoras en la pretemporada, debería formar con Kevin Durant y Kyrie Irving un trío que tomará revancha dejando en el olvido una actuación decepcionante hasta el momento. Además el equipo recupera al escopetero Joe Harris, ausente 323 días, por una lesión en el pie.

John Wall, ausente 528 días. El base 'All-Star', durante mucho tiempo líder de los Wizards, espera renacer con los Clippers. Las lesiones en la rodilla, el talón y el Tendón de Aquiles le anularon el impulso, antes de que los Rockets, donde aterrizó en 2020, prefirieran rehacerse sin él. En total, solo ha disputado 72 partidos en cuatro años.

James Wiseman, fuera 538 días. El principal novato de Golden State, actual campeón de la NBA. Tomado en 2ª posición en el draft de 2020, sufrió una rotura de menisco, sin haber tenido tiempo de mostrar todo su potencial. Si lo hace, los Warriors serán aún más fuertes.

Kendrick Nunn, fuera 358 días. El líder, revelado en Miami en 2020, apenas jugó con los Lakers la temporada pasada, por culpa de una rodilla. No es una estrella en Los Angeles pero su perfil de francotirador, en un equipo que tiene pocos, podría hacerle imprescindible.

