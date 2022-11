Lewandowski dice que romper su maldición en los Mundiales es un "sueño hecho realidad"

El ariete polaco Robert Lewandowski aseguró que cumplió un sueño de la infancia este sábado al marcar por primera vez en un Mundial en la victoria 2-0 sobre Arabia Saudita.

La estrella del Barcelona celebró con los ojos llorosos un gol largamente esperado, que se le había resistido durante 442 minutos jugados en tres partidos de Rusia-2018 y en el debut en Catar-2022 ante México (0-0), en el que incluso erró un penalti.

"Creo que cuanto más mayor me hago, más me emociono", admitió tras el juego el capitán polaco, de 34 años. "Soy consciente de que puede ser mi último Mundial y quería poder decir que he jugado y marcado en Mundiales".

"No me gusta concentrarme en las estadísticas individuales, porque el resultado es lo más importante, pero conseguir ambas cosas es genial", reconoció 'Lewy', que suma un total de 77 dianas con su selección.

El ariete dio la asistencia del primer gol de Piotr Zielinski en el minuto 39 y, tras un remate al palo, sentenció el triunfo en el 82 en una acción en que le robó la pelota al defensa Abdulelah Al-Malki frente al área saudita y resolvió con sangre fría en el mano a mano ante el arquero.

Liberado por el fin de la sequía, Lewandowski permaneció unos segundos boca abajo en el césped rodeado de sus compañeros sin poder reprimir la emoción.

"La importancia del gol y la forma en que lo marqué hicieron realidad todos mis sueños de la infancia", aseguró.

"No ha sido fácil porque no tuvimos muchas oportunidades en el primer partido y fallé un penalti", recordó. "Estoy contento de haber aprendido de los errores y para mí, como capitán, estoy contento de que hayamos jugado tan bien. Todos dimos lo mejor de nosotros para el resultado".

Polonia, que persigue sus primeros octavos de final desde 1986, se catapultó al liderato del Grupo C con cuatro puntos, seguida de Arabia Saudita con tres. México (1) y Argentina (0) se enfrentaban la noche del sábado en el cierre de la segunda fecha de la llave.

Además de Lewandowski, la otra figura clave del duelo fue el arquero polaco Wojciech Szczesny, que atajó un penal de Arabia Saudita en el descuento del primer tiempo.

"Es una buena sensación parar un penalti en el Mundial y no encajar un gol. Es bueno para los porteros", dijo el jugador de la Juventus. "No podemos convertirnos en héroes marcando goles pero al menos podemos ayudar al equipo".

Con una exhibición de reflejos, Szczesny voló en una espectacular estirada para despejar el lanzamiento de penal de Salem Al-Dawsari y después se levantó a tiempo de desviar un segundo intento de Mohammed Al-Burayk.

"El penalti era más difícil de parar. El segundo disparo tampoco fue fácil", señaló. "Uno juega el partido en su cabeza y analiza al oponente durante horas. Siempre se analizan los penaltis, a veces tiene sentido, a veces no".

bur-gbv/iga