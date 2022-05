Lewandowski quiere abandonar el Bayern este verano

El atacante polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, elegido mejor jugador FIFA en 2020 y 2021, expresó este sábado su deseo de abandonar el Bayern este mismo verano (boreal), después de ocho temporadas y 344 goles con el club bávaro.

El jugador no dio ningún indicio sobre su eventual destino, incluso si la prensa europea señala al Barcelona.

"Puedo confirmar que he informado a Hasan Salihamidzic (director deportivo del Bayern), he tomado mi decisión y no renovaré mi contrato con el Bayern de Múnich", declaró en Sky después del último partido de la temporada de Bundesliga en Wolfsburgo (2-2), encuentro en el que marcó su 35º gol del campeonato para terminar, un año más, como líder en la tabla de goleadores.

En el club desde el año 2014, Lewandowski tiene 33 años y su contrato actual expira a finales de junio de 2023, lo que quiere decir que el Bayern debería dejarle salir de manera gratuita si se queda una temporada más.

"He dicho a Hasan que si llega una oferta habrá que estudiarla, también en el interés del equipo", añadió. "Las dos partes tienen que pensar en el futuro. No puedo decir más. Queremos encontrar la mejor solución para el club y para mí".

El anuncio público de Lewandowski en directo en televisión ha pillado por sorpresa seguramente a sus dirigentes, que hasta ahora habían mantenido que no tenían ninguna intención de dejar salir al polaco.

Justo antes del partido del sábado Hasan Salihamidzic repitió en Sky que contaba con su delantero centro para la próxima temporada. Preguntado sobre qué haría para reemplazarlo en caso de que se fuera, el director deportivo se mostró muy relajado: "No me preocupo por eso, 'Lewa' tiene contrato hasta 2023", dijo.

El patrón del club, Oliver Kahn, declaró en abril que el Bayern no estaba "loco al punto de hablar sobre el traspaso de un jugador que marca entre 30 y 40 goles por temporada".

"En cualquier caso tenemos a Robert todavía una temporada con nosotros", añadió Kahn. "Sabe lo que le debe al Bayern y nosotros sabemos lo que le debemos a él".

Según la web alemana Sport1, sin embargo ya había un acuerdo verbal entre el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, y el Barcelona para un contrato de tres años.

El Barcelona, en dificultades financieras, podría tener problemas para encontrar los 40 millones de euros (41,57 millones de dolares) en los que se valora el traspaso, y para asegurar al polaco un salario a la altura de su talento.

Al ser preguntado sobre los riesgos de fichar a un jugador en la treintena, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, respondió que la edad no era "importante".

Apodado "The Body" por sus compañeros de equipo debido a su cuerpo esculpido por la musculación, Lewandowski es conocido por un profesionalismo extremo. Entrenado en su alimentación por su esposa, antigua campeona polaca de kárate, apenas ha sufrido lesiones.

Con el Bayern de Múnich ha ganado la Liga de Campeones en 2020 y ocho títulos de campeonato de Alemania con la camiseta del equipo muniqués, habiendo logrado dos más durante sus años en el Borussia Dortmund.

También ha batido un importante numero de récords como goleador, siendo el más importante el de máximo número de goles en una temporada de Bundesliga, logrado la temporada pasada luego de 41 anotaciones.

El anterior récord, en 40, estaba en manos del Gerd Müller, el "Bomardero", durante la temporada 1971-72.

En Liga de Campeones, el polaco es el tercer máximo goleador de todos los tiempos, empatado con Karim Benzema (86 goles), lejos de Cristiano Ronaldo (140) y de Lionel Messi (125).

cpb/dam/iga