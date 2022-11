Líder camboyano Hun Sen da positivo a covid tras recibir cumbre de ASEAN

El primer ministro camboyano, Hun Sen, reveló el martes que dio positivo para covid-19 tras recibir a más de una decena de líderes mundiales, incluido el estadounidense Joe Biden, en una cumbre en Phnom Penh.

Dijo en Facebook que recibió el resultado positivo al llegar a Indonesia para la cumbre del G20, pero que no tenía síntomas.

Hun Sen tuvo encuentros sin mascarilla con gobernantes de ocho países del Sudeste Asiático, de Estados Unidos, China, Japón, Australia y Canadá, en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que concluyó el domingo.

"Queridos compatriotas. He dado positivo para covid-19", publicó en Facebook, al indicar que se había hecho pruebas todos los días antes de viajar al G20 en Bali y que siempre dio negativo.

"No estoy seguro cuándo me llegó este virus, pero al llegar, los indonesios me tomaron una muestra en la noche y por la mañana se confirmó el covid-19 positivo", agregó.

Dijo que por "suerte" llegó tarde a Bali y se perdió la cena con los otros gobernantes.

Por motivos de seguridad, la delegación camboyana volverá el martes a su país, dijo el primer ministro, por lo que se perderá sus encuentros con los presidentes de China, Xi Jinping, y de Francia, Emmanuel Macron.

