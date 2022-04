Líder catalán espera que estado español rinda cuentas por escándalo de espionaje

El expresidente catalán y eurodiputado Carles Puigdemont dijo este martes esperar que el estado español rinda cuentas por las denuncias sobre el espionaje masivo contra líderes independentistas y allegados con uso del software Pegasus.

"Lo que espero del estado español ahora es que rinda cuentas. Ellos sabrán quien responderá", dijo Puigdemont en una conferencia de prensa realizada en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas.

Un reporte elaborado por la oenegé especializada canadiense Citizen Lab, afirma que por lo menos 65 personas ligadas al independentismo catalán fueron espiados durante varios años con Pegasus, un dispositivo informático que, de acuerdo con sus creadores, es vendido únicamente a gobiernos.

Puigdemont reforzó que "es un sistema entero el que está corrupto, y es a ese sistema al que tenemos que sentar en el banquillo".

Nada menos que 11 personas allegadas a Puigdemont --según la oenegé-- fueron espiadas con Pegasus, incluyendo su esposa y su abogado personas, Gonzalo Boye.

Otro influyente dirigente catalán, Oriol Junqueras -presidente del partido político Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)-, apuntó en la misma conferencia de prensa su convicción "de que el estado español debe responder por el espionaje masivo".

Puigdemont formuló un llamado a la titular del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a hacer que España sea responsabilizada por el uso de estos dispositivos.

De acuerdo con el dirigente, el espionaje ocurrió en otros países más allá de España, como Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Suiza y Francia. Además de Pegasus, fue utilizado otro dispositivo espía de origen israelí, Candiru.

Por lo menos tres eurodiputados catalanes en el Parlamento Europeo (Toni Comín, Jordi Solé y Diana Riba) tuvieron sus teléfonos invadidos por los programas espías.

"Como eurodiputados hemos sido espiados mientras trabajábamos en este edificio. El Parlamento Europeo debe actuar", señaló Puigdemont, quien afirmó que "hoy es claro que se trató de una masiva violación de derechos fundamentales".

Boye, por su parte, comentó con periodistas que el grupo de afectados por el espionaje deberá presentar querellas criminales contra la empresa israelí que desarrolló Pegasus, NSO.

El gobierno español negó con firmeza este martes haber espiado a los líderes y activistas independentistas.

"Este es un país democrático y de derecho, aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley, del derecho", afirmó en rueda de prensa la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.

De acuerdo con el informe de Citizen Lab, también fueron objeto de espionaje ilegal el actual presidente regional catalán Pere Aragonés (cuando todavía era vicepresidente regional), los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas, así como diputados del Parlamento regional catalán.

