Lista de las nominaciones clave de los Globo de Oro

La 79ª edición de los premios Globo de Oro al cine y la televisión serán anunciados este domingo en redes sociales sin audiencia ni ceremonia televisiva, en medio de un boicot de la industria estadounidense.

A continuación la lista de nominados en las principales categorías:

Mejor película, drama

"Belfast"

"CODA: Señales del corazón"

"Duna"

"Rey Richard: Una Familia Ganadora

"El poder del perro"

Mejor película, musical o comedia

"Cyrano"

"No miren arriba"

"Licorice Pizza"

"tick, tick... BOOM!"

"Amor sin barreras"

Mejor actor, drama

Mahershala Ali, "El canto del cisne"

Javier Bardem, "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "El poder del perro"

Will Smith, "Rey Richard: Una Familia Ganadora"

Denzel Washington, "La tragedia de Macbeth"

Mejor actriz, drama

Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman, "La hija oscura"

Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Lady Gaga, "La casa Gucci"

Kristen Stewart, "Spencer"

Mejor actor, musical o comedia

Leonardo DiCaprio, "No miren arriba"

Peter Dinklage, "Cyrano"

Andrew Garfield, "tick, tick... BOOM!"

Cooper Hoffman, "Licorice Pizza"

Anthony Ramos, "En el barrio"

Mejor actriz, musical o comedia

Marion Cotillard, "Annette"

Alana Haim, "Licorice Pizza"

Jennifer Lawrence, "No miren arriba"

Emma Stone, "Cruella"

Rachel Zegler, "Amor sin barreras"

Mejor actor de reparto

Ben Affleck, "The Tender Bar"

Jamie Dornan, "Belfast"

Ciaran Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "CODA: Señales del corazón"

Kodi Smit-McPhee, "El poder del perro"

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, "Belfast"

Ariana DeBose, "Amor sin barreras"

Kirsten Dunst, "El poder del perro"

Aunjanue Ellis, "Rey Richard: Una Familia Ganadora"

Ruth Negga, "Claroscuro"

Mejor director

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "El poder del perro"

Maggie Gyllenhaal, "La hija oscura"

Steven Spielberg, "Amor sin barreras"

Denis Villeneuve, "Duna"

Mejor serie dramática

"Lupin"

"The Morning Show"

"Pose"

"El juego del calamar"

"Succession"

Mejor serie musical o de comedia

"The Great"

"Hacks"

"Only Murders in the Building"

"Reservation Dogs"

"Ted Lasso"

Mejor miniserie o película para televisión

"Dopesick"

"Impeachment: American Crime Story"

"Las cosas por limpiar"

"Mare of Easttown"

"El Ferrocarril subterráneo"

