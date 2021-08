Lista de los filmes en competición en la 78ª Mostra de Venecia

La siguiente es la lista de los filmes que compiten por el León de Oro y en la sección Horizontes de la 78ª edición del Festival de Venecia que se celebrará del 1 al 11 de septiembre.

- "Madres paralelas", del español Pedro Almodóvar.

- "Mona Lisa and the Blood Moon", de la estadounidense Ana Lily Amirpour.

- "Un autre monde", del francés Stéphane Brizé.

- "El poder del perro", de la neozelandesa Jane Campion.

- "America Latina", de los italianos Fabio y Damiano D'Innocenzo.

- "L'événement", de la francesa Audrey Diwan.

- "Competencia oficial", de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn.

- "Il buco", del italiano Michelangelo Frammartino.

- "Sundown", del mexicano Michel Franco.

- "Illusions Perdues", del francés Xavier Giannoli.

- "The Lost Daughter", de la estadounidense Maggie Gyllenhaal.

- "Spencer", del chileno Pablo Larraín.

- "Freaks out", del italiano Gabriele Mainetti.

- "Qui rido io", del italiano Mario Martone.

- "On the Job: The Missing 8", del filipino Erik Matti.

- "Leave no Traces", del polaco Jan P. Matuszynski.

- "Captain Volkonogov Escaped", de los rusos Natasha Merkulova y Aleksey Chupov

- "The Card Counter", del estadounidense Paul Schrader.

- "Ha sido la mano de Dios", del italiano Paolo Sorrentino.

- "Reflection", del ucraniano Valentyn Vasyanovych.

- "La caja", del venezolano Lorenzo Vigas.

- "Atlantide", del italiano Yuri Ancarani.

- "Miracol", del rumano Bogdan George Apetri.

- "Piligrimai", del lituano Laurynas Bareisa.

- "Il paradiso del pavone", de la italiana Laura Bispuri.

- "The Falls", del taiwanés Mong-hong Chung.

- "El hoyo en la cerca", del mexicano Joaquín Alejandro del Paso.

- "Amira", del egipcio Mohamed Diab.

- "À plein temps", del franco-canadiense Eric Gravel.

- "107 Mothers", del eslovaco Peter Kerekes.

- "Vera Dreams of the Sea", de la kosovar Kaltrina Krasniqi.

- "Les promeses", del francés Thomas Kruithof.

- "White Building", del camboyano Javich Neang.

- "Anatomy of Time", del tailandés Jakrawal Nilthamrong.

- "El otro Tom", del uruguayo Rodrigo Plá.

- "El gran movimiento", del boliviano Kiro Russo.

- "Once upon a Time in Calcutta", del indio Aditya Vikram Sengupta.

- "Rhino", del ucraniano Oleh Sentsov.

- "True Things", de la británica Harry Wootliff.

- "Inu-oh", del japonés Masaaki Yuasa.

