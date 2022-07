Lista de los filmes en competición en la 79ª Mostra de Venecia

La siguiente es la lista de los filmes que compiten por el León de Oro de la 79ª edición del festival de Venecia que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre.

"White Noise" (Ruido de Fondo), de Noah Baumbach (EEUU)

"Il signore delle formiche" (El señor de las hormigas), de Gianni Amelio (Italia)

"The Whale" (La ballena), de Darren Aronofsky (EEUU)

"L'immensità" (La inmensidad), de Emanuele Crialese (Italia)

"Saint Omer" (San Omer), de Alice Diop (Francia)

"Blonde" (Rubia), de Andrew Dominik (EEUU)

"Tár", de Todd Field (EEUU)

"Love Life" (Ama la vida), de Kôji Fukada (Japón)

"Shab, Darheli, Divar" (Más allá del muro) de Vahid Jalilvand (Iran)

"Athena", de Romain Gavras (Francia)

"Bones and All", de Luca Gadagnino (Italia)

"The Eternal Daughter" (La eterna hija), de Joanna Hogg (EEUU/GB)

"Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades", de Alejandro González Iñárritu (México)

"The Banshees of Inisherin", de Martin McDonagh (Irlanda/EEUU/GB)

"Argentina, 1985", de Santiago Mitre (Argentina)

"Chiara", de Susanna Nicchiarelli (Italia)

"Monica", de Andrea Pallaoro (Italia)

"No Bears" (Los osos no existen), de Jafar Panahi (Irán)

"All the Beauty and the Bloodshed", de Laura Poitras (EEUU)

"Un couple" (Una pareja), de Frederick Wiseman (Francia)

"The Son" (El hijo), de Florian Zeller (GB)

"Les miens" (Mi familia), de Roschdy Zem (Francia)

"Les enfants des autres" (Los niños de otros), de Rebecca Zlotowski (Francia)

