"Lo dimos todo y es lo que hay, no fueron las mejores sensaciones", lamenta Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana, que este jueves cayó al quinto puesto en la general del Tour de Francia, afirmó haber dado "todo", aunque no tuvo "las mejores sensaciones" en la 18º etapa, con final en Hautacam, donde estuvo lejos de los mejores.

"He dado todo, cuando se da se da todo, como el cerdo, lo dimos todo y es lo que hay, no fueron las mejores sensaciones, estoy un poco mal hoy de la respiración, pero no quiero decir que sea una excusa", confesó el líder del Arkea, 13º en meta a 5 minutos y 22 segundos del ganador del día Jonas Vingegaard.

"Trabajamos hasta el final, hemos hecho un gran Tour, igual el pago de tantos días de desgaste se da en un día como hoy, una carrera muy rápida, compañeros del equipo hicieron todo su esfuerzo y les llega hasta donde le llega y de igual manera me toca a mí", reconoció el corredor 'cafetero' de 32 años.

Quintana ocupa el quinto puesto en la general, a mas de 13 minutos y medio del líder danés, y a más de 5 minutos y medio del podio, que marca el galés Geraint Thomas.

"Seguimos en una buena posición y esperamos poder hacer una crono correcta, y estar ahí, estuvimos entre los diez primeros equipos de la competencia, con un gran equipo luchador, y esto no termina", indicó.

"Esperamos terminar en la posición que estamos", concluyó.

