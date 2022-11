"Lo mejor aún está por llegar", afirma Jonathan David a la AFP

"Creo que lo mejor aún está por llegar", declaró a la AFP, en una entrevista realizada unas semanas antes del Mundial, Jonathan David, delantero estrella de Canadá, de vuelta a la escena internacional, tras 36 años de ausencia en el torneo, y que entrará en liza el miércoles ante Bélgica.

P: ¿Qué representa para usted disputar un Mundial?

R: "Es un gran orgullo, sobre todo porque han pasado 36 años desde que no nos hemos clasificado. No sé cómo me sentiré, pero tiene que ser especial. No hay que dejarse abrumar por las emociones, hay que aprovechar el momento, pero mantenerse centrado en el objetivo".

P: ¿Se sintió un mayor entusiasmo en Canadá con la clasificación para la Copa del Mundo?

R: "En los últimos meses de la campaña de clasificación, se sintió que el país comenzaba a darse cuenta de lo que se estaba consiguiendo. Los estadios se llenaban, hubo entusiasmo y aún más desde que nos clasificamos para el Mundial. Está genial para el fútbol canadiense."

P: Cuando firmó con el club belga de La Gantoise a los 18 años, en 2018, ¿pensó que llegaría tan alto?

R: "Par nada sabía hasta dónde podía llegar. Me dije que haría todo lo posible para llegar lo más alto posible, sin marcarme límites, pero sin ponerme presión. Vivir el momento es importante, siempre tendemos a pensar demasiado en el futuro. Es esencial vivir los momentos presentes porque después solo quedan los recuerdos. La noción de diversión es muy importante porque, aunque es nuestro trabajo, no debemos olvidar por qué empezamos a jugar: porque era una pasión."

P: ¿Cuál es el ambiente de la selección de Canadá?

R: "Todo el mundo se lleva muy bien en el equipo, no hay tensión, todo el mundo es cercano y en el campo forzosamente eso se aprecia. Se pueden decir abiertamente las cosas y eso permite al equipo progresar. Siempre es un placer volver a jugar en la selección puesto que sabemos que solo traerá felicidad, nos divertimos mucho juntos, es como una familia."

P: ¿Cuál es el punto fuerte de Canadá?

R: "Nuestro punto fuerte es el colectivo. Todos nos esforzamos al máximo. En transición somos muy fuertes con jugadores rápidos y todo el mundo puede marcar."

P: Hace dos años, nadie habría apostado por que se clasificara Canadá. ¿Cuál fue el detonante de esta épica?

R: "Este hermoso recorrido comenzó en 2018, cuando el entrenador (el inglés John Herdman) tomó las riendas del equipo. Su llegada cambió muchas cosas. Todos los jugadores me decían: 'Con este entrenador es diferente'. Ha unido al equipo. Tenemos muy buenos jugadores, una muy buena generación. Los buenos jugadores quieren ser parte de esto y algunos eligen jugar con Canadá. Al terminar primero de la fase de clasificación, enviamos un mensaje fuerte, dijimos 'Nosotros también estamos aquí'. Antes, estábamos lejos, pero ahora estamos llegando con fuerza. Creo que lo mejor aún está por venir."

P: ¿Cree que Canadá puede dar la sorpresa en su grupo)

R: "Es la primera vez para nosotros, nuestro grupo está compuesto por naciones con mucha más experiencia que nosotros (Bélgica, Croacia y Marruecos), así que no debemos dejarnos llevar por el momento, al final sigue siendo un partido de fútbol... Jugamos y ganamos mucho para llegar, así que tendremos que aprovechar el momento. Será muy difícil clasificarse para los octavos de final, pero todo es posible"

