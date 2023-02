"Lo sabíamos", dice jefe de la OTAN sobre inicio de ofensiva rusa en Ucrania

El jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, recordó que en la noche del 24 de febrero de 2022 tenía la certeza de que meses de advertencias sobre Ucrania se tornarían en breve en una calamidad real.

Numerosas alertas sobre la inminencia de una ofensiva de Rusia contra territorio de Ucrania se tornaron realidad esa noche, con el inicio de la invasión.

"Me fui a la cama. Pero fue una noche muy corta porque sabía que en algún momento, en unas horas, alguien me iba a despertar, y eso fue exactamente lo que sucedió", recordó Stoltenberg en una entrevista con AFP.

"Alrededor de las cuatro en punto, me llamó mi Jefe de Estado Mayor y me dijo brevemente que habían comenzado, queriendo decir que la invasión había arrancado. No fue una sorpresa, porque lo sabíamos".

Para Stoltenberg, "es posible quedar impactado por la brutalidad de la guerra. Pero no hay forma de sorprenderse, porque esto fue realmente algo que se predijo meses antes de la invasión".

Ahora, a un año del inicio de las hostilidades, Stoltenberg advirtió que la OTAN debe estar lista para un largo período de peligrosas tensiones con Rusia.

"El presidente [Vladimir] Putin quiere una Europa diferente, quiere una Europa donde pueda controlar vecinos, en la que decida aquello que los países pueden hacer", dijo el líder de la Alianza Atlántica, a una semana de cumplirse un año del inicio del conflicto.

Por eso, añadió, "necesitamos estar preparados para un largo camino. Esto puede durar muchos, muchos años".

No obstante, Stoltenberg evitó hacer una previsión de como podría evolucionar ese enfrentamiento cara a cara con Rusia.

La OTAN "siempre buscará oportunidades para volver a una situación en la que haya espacio para una mejor relación, pero con el comportamiento actual del régimen ruso (...) no hay forma", dijo.

La miembros de la OTAN se han negado a enviar sus propias fuerzas a Ucrania para evitar que el conflicto escale a una guerra nuclear entre Rusia y el Occidente.

Pero desde el inicio de las hostilidades decenas de miles de soldados de la Alianza fueron desplegados en el flanco oriental de Europa, y varios de los miembros de la alianza han aumentado considerablemente los gastos de Defensa.

Simultáneamente, los miembros de la OTAN han enviado armamento y equipos por miles de millones de dólares a Ucrania.

Así, para numerosos observadores este conflicto ofreció a la Alianza la oportunidad de una renovado entusiasmo después del desastre que fue la retirada de las tropas estacionadas en Afganistán durante años.

Para Soltenberg, la invasión rusa a Ucrania "realmente no ha cambiado tanto a la OTAN, porque debemos recordar que la guerra no comenzó en febrero de 2022. La guerra comenzó en 2014, cuando Rusia, anexó ilegalmente [la península de] Crimea".

En su visión, el conflicto mostró ha puesto de manifiesto "la relevancia de la OTAN".

"Lo que hemos visto desde la invasión del año pasado es el valor de que América del Norte y Europa permanezcan juntas, de todo cuando hemos hecho en los últimos años para invertir más en defensa y aumentar la preparación, apuntó.

No obstante, Stoltenberg rechazó las acusaciones de que la OTAN podría haber hecho más para evitar la invasión rusa al armar a Ucrania más rápido desde la anexión de Crimea, o acercarla al escudo protector de la alianza transatlántica.

En opinión del exprimer ministro noruego, el presidente Putin es el único responsable por el conflicto.

"Podemos analizar, podemos discutir; todos podemos considerar diferentes decisiones, pero eso no elimina de ninguna manera la responsabilidad que tiene el presidente Putin en esta guerra",señaló.

Después de un año de lucha en el que ambos bandos se han cobrado decenas de miles de muertos, la OTAN advierte sobre la preparación de una nueva ofensiva rusa.

No obstante, aseguró que los miembros de la alianza de 30 naciones seguían tan comprometidos como siempre para asegurarse de que Ucrania finalmente prevaleciera.

Un triunfo de Rusia en Ucrania "será una tragedia para los ucranianos. Y será también peligroso para nosotros, porque el mensaje mensaje para líderes autoritarios es que cuando usan la fuerza militar puedan alcanzar sus objetivos", comentó.

