Loretta Lynn, la cantautora pionera de la música country, muere a los 90 años en EEUU

La cantante Loretta Lynn, ídolo transformador de la música country cuyas letras sobre la infidelidad, las experiencias sexuales y el embarazo tocaron la médula de Estados Unidos, murió a los 90 años.

"Murió pacíficamente durante su sueño" en su rancho en Tennessee el martes en la mañana, dijo su familia en una declaración enviada a la AFP.

Lynn vio un gran número de sus canciones atrevidas ser prohibidas por las estaciones de radio de música country, pero a lo largo de más de seis décadas en esa industria se convirtió en abanderada del género y su artista femenina más prominente.

Nacida el 14 de abril de 1932 con el nombre de Loretta Webb en un pequeño pueblo de Kentucky, Lynn era la hija mayor de una familia pobre con ocho hijos.

Una niñez que ella inmortalizó en su tema "Coal Miner's Daughter" (Hija de un minero de carbón), un éxito de 1970, esencial en las listas de las mejores canciones de todos los tiempos.

Con solo 15 años, se casó con Oliver Vanetta Lynn, con quien permaneció casada por casi 50 años hasta que él falleció en 1996.

Se mudaron a un pequeño pueblo de explotación forestal, en el estado de Washington, donde nacieron cuatro de los hijos de la artista antes de que cumpliera los 20 años. Poco después, vendría su embarazo de gemelos.

Su esposo, gran admirador de su voz, le regaló a Lynn una guitarra al inicio de la década de 1950, lo que resultó un regalo del destino.

La cantante autodidacta, que inspiró sus letras en sus propias experiencias de joven esposa y los problemas de su relación, inició entonces su prolífica carrera que vería la salida de docenas de álbumes.

Lynn formó su propia banda, "Loretta and the Trailblazers", y comenzó a cantar en bares antes de lanzar su primer éxito llamado "I'm a Honky Tonk Girl", en 1960.

"La mayoría de los compositores escribían sobre enamoramientos, rupturas y quedarse solos, cosas como esas", dijo Lynn a The Wall Street Journal en 2016. "El punto de vista femenino que yo describía era novedoso".

La cantante inició giras para promover sus temas en la radio y se presentó por primera en el mítico escenario de Grand Ole Opry en 1960, en Nashville, donde se convertiría en la artista más aclamada.

Lynn formó una alianza creativa de muchos años con Conway Twitty, convirtiéndose en una presentación de dueto clásica en el país.

En 1966, la artista encadenó sus éxitos "Dear Uncle Sam", sobre la guerra de Vietnam, y "You Ain't Woman Enough (To Take My Man)", que hizo de Lynn la primera cantante country en escribir un temá que llegó a ser número uno.

En 1969 lanzó la polémica "Wings Upon Your Horns", en la que describe a través de una metáfora religiosa la pérdida de la virginidad de una adolescente. Y en 1975 edita "The Pill", un elogio a la libertad que permite la píldora anticonceptiva.

En 1988, Lynn entró en el Country Music Hall of Fame como una de sus figuras legendarias.

En toda su vida, Lynn recibió casi todos los honores artísticos posibles, incluyendo la prestigiosa medalla presidencial de la Libertad, el más alto honor que se otorga a un civil en Estados Unidos, entregada en 2013 por el entonces presidente Barack Obama en 2013.

A pesar de los temas que abordaban sus letras, Lynn insistía en que su música "no tenía intenciones políticas".

La cantante mostró una tendencia republicana la mayor parte de su vida, actuando con frecuencia en eventos de candidatos de derecha, incluido Donald Trump en 2016, aunque también mostró su apoyo a demócratas como Jimmy Carter.

Lynn generaba una gran simpatía en la industria de la música, donde influyó fuertemente, colaborando con numerosos artistas como Dolly Parton, Willie Nelson y Elvis Costello.

En 2004 lanzó su álbum "Van Lear Rose", producido por Jack White, y en 2021, con casi 89 años, sacó otro llamado "Still Woman Enough," que comprendía tanto versiones renovadas como material inédito.

En una entrevista con Billboard, Lynn dijo que jamás se retiraría. "Cuando me dejen seis pies bajo tierra, pueden decir: 'Loretta dejó de cantar'".

