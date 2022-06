Los 176 corredores inscritos en el Tour de Francia 2022

Los organizadores del Tour de Francia (ASO) publicaron este miércoles una primera lista de participantes, aunque sin los dorsales.

Según informó ASO a la AFP, la lista con los números de dorsal de anunciará el jueves, aunque aún podría sufrir modificaciones antes del viernes a mediodía por eventuales bajas por causas médicas (especialmente por covid-19).

- Los corredores inscritos en el Tour 2022:

UAE:

Tadej Pogacar (SLO), George Bennett (NZL), Mikkel Bjerg (DEN), Vegard Stake Laengen (NOR), Rafal Majka (POL), Brandon McNulty (USA), Marc Soler (ESP), Marc Hirschi (SUI)

Jumbo:

Primoz Roglic (SLO), Tiesj Benoot (BEL), Steven Kruijswijk (NED), Sepp Kuss (USA), Christophe Laporte (FRA), Wout van Aert (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL), Jonas Vingegaard (DEN)

Ineos:

Geraint Thomas (GBR), Daniel Felipe Martínez (COL), Jonathan Castroviejo (ESP), Filippo Ganna (ITA), Tom Pidcock (GBR), Luke Rowe (GBR), Dylan van Baarle (NED), Adam Yates (GBR)

AG2R Citroën:

Ben O'Connor (AUS), Geoffroy Bouchard (FRA), Mikaël Chérel (FRA), Benoît Cosnefroy (FRA), Stan Dewulf (BEL), Bob Jungels (LUX), Oliver Naesen (BEL), Aurélien Paret-Peintre (FRA)

Bora:

Aleksandr Vlasov (RUS), Felix Grossschartner (AUT), Marco Haller (AUT), Lennard Kämna (GER), Patrick Konrad (AUT), Nils Politt (GER), Maximilian Schachmann (GER), Danny van Poppel (NED)

Quick-Step:

Fabio Jakobsen (NED), Kasper Asgreen (DEN), Andrea Bagioli (ITA), Mattia Cattaneo (ITA), Mikkel Honore (DEN), Yves Lampaert (BEL), Michael Morkov (DEN), Florian Sénéchal (FRA)

Movistar:

Enric Mas (ESP), Imanol Erviti (ESP), Gorka Izagirre (ESP), Matteo Jorgenson (USA), Gregor Mühlberger (AUT), Nelson Oliveira (POR), Albert Torres (ESP), Carlos Verona (ESP)

Cofidis:

Guillaume Martin (FRA), Bryan Coquard (FRA), Simon Geschke (GER), Ion Izagirre (ESP), Victor Lafay (FRA), Anthony Pérez (FRA), Benjamin Thomas (FRA), Max Walscheid (GER)

Bahrain:

Jack Haig (AUS), Damiano Caruso (ITA), Kamil Gradek (POL), Matej Mohoric (SLO), Luis León Sánchez (ESP), Dylan Teuns (BEL), Jan Tratnik (SLO), Fred Wright (GBR)

Groupama-FDJ:

David Gaudu (FRA), Antoine Duchesne (CAN), Kevin Geniets (LUX), Stefan Küng (SUI), Olivier Le Gac (FRA), Valentin Madouas (FRA), Thibaut Pinot (FRA), Michael Storer (AUS)

Alpecin:

Mathieu van der Poel (NED), Silvan Dillier (SUI), Michael Gogl (AUT), Alexander Krieger (GER), Jasper Philipsen (BEL), Edward Planckaert (BEL), Kristian Sbaragli (ITA), Guillaume Van Keirlsbuck (BEL)

DSM:

Romain Bardet (FRA), Alberto Dainese (ITA), John Degenkolb (GER), Nils Eekhoff (NED), Chris Hamilton (AUS), Andreas Leknessund (NOR), Martijn Tusveld (NED), Kevin Vermaerke (USA)

Intermarché:

Alexander Kristoff (NOR), Sven Erik Byström (NOR), Kobe Goossens (BEL), Louis Meintjes (RSA), Andrea Pasqualon (ITA), Adrien Petit (FRA), Taco van der Hoorn (NED), Georg Zimmermann (GER)

Astana:

Alexey Lutsenko (KAZ), Samuele Battistella (ITA), Joe Dombrowski (USA), Fabio Felline (ITA), Dmitriy Gruzdev (KAZ), Gianni Moscon (ITA), Simone Velasco (ITA), Andrey Zeits (KAZ)

EF Education:

Rigoberto Urán (COL), Ruben Guerreiro (POR), Alberto Bettiol (ITA), Stefan Bissegger (SUI), Owain Doull (GBR), Magnus Cort (DEN), Neilson Powless (USA), Jonas Rutsch (GER)

Arkea-Samsic:

Nairo Quintana (COL), Warren Barguil (FRA), Maxime Bouet (FRA), Amaury Capiot (BEL), Hugo Hofstetter (FRA), Matis Louvel (FRA), Lukasz Owsian (POL), Connor Swift (GBR)

Lotto:

Caleb Ewan (BEL), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Reinardt Janse van Rensburg (RSA), Andreas Kron (GER), Brent Van Moer (BEL), Florian Vermeersch (BEL), Tim Wellens (BEL)

Trek:

Mads Pedersen (DEN), Giulio Ciccone (ITA), Tony Gallopin (FRA), Alex Kirsch (LUX), Bauke Mollema (NED), Quinn Simmons (USA), Toms Skujins (LAT), Jasper Stuyven (BEL)

TotalEnergies:

Peter Sagan (SVK), Edvald Boasson Hagen (NOR), Maciej Bodnar (POL), Mathieu Burgaudeau (FRA), Pierre Latour (FRA), Daniel Oss (ITA), Anthony Turgis (FRA), Alexis Vuillermoz (FRA)

Israël PT:

Chris Froome (GBR), Guillaume Boivin (CAN), Simon Clarke (AUS), Jakob Fuglsang (DEN), Omer Goldstein (ISR), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LAT), Michael Woods (CAN)

BikeExchange:

Michael Matthews (AUS), Jack Bauer (NZL), Luke Durbridge (AUS), Dylan Groenewegen (NED), Amund Grøndahl Jansen (NOR), Chris Juul-Jensen (DEN), Luka Mezgec (SLO), Nick Schultz (AUS)

B&B Hôtels:

Franck Bonnamour (FRA), Cyril Barthe (FRA), Alexis Gougeard (FRA), Jérémy Lecroq (FRA), Cyril Lemoine (FRA), Luca Mozzato (ITA), Pierre Rolland (FRA), Sebastian Schönberger (AUT)

