Los británicos toman el centro de Londres para celebrar a su "increíble" reina

Cientos de miles de personas tomaron las calles del centro de Londres el jueves para homenajear a Isabel II por los 70 años que ha pasado en el trono, e intentar captar una imagen de quien calificaron como una reina "increíble".

"Simplemente queremos mostrar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por este país", afirmaba Gilbert Falconer, conductor de ambulancias de 65 años que viajó desde Escocia. "Ha hecho un trabajo increíble durante su reinado", simbolizando la unidad del país durante siete décadas.

En los alrededores del Palacio de Buckingham, las banderas británicas eran omnipresentes: desplegadas en inmensos postes a lo largo del Mall, ofrecidas a gritos por vendedores ambulantes o estampadas en banderines, bolsas de picnic y globos.

También decoraban los vestidos, chaquetas y gorras que vestía la multitud, en contraste con los elegantes trajes de chaqué y chistera que lucían los invitados a la ceremonia oficial por el cumpleaños de la reina, que este año sirvió para abrir los cuatro días de festejos por sus 70 años de reinado.

"Es un evento único, solo hay que ver cómo se viste la gente", se exclamaba Carla Mayo, estudiante mexicana de 27 años que vino a disfrutar el espectáculo con dos amigos, residentes como ella en la capital británica. "Me parece como de película y es algo que no se va a volver a repetir, no nos lo podíamos perder", agregaba.

"Es un poco una locura de evento, a esta reina o la odian o la quieren pero al final es un símbolo que une a la sociedad", consideraba Ana Ruiz, licenciada en medicina de 27 años, mientras su amigo Carlos Cardini, de 26 años, decía disfrutar de la celebración "porque es parte de la cultura" británica.

En una mañana cálida y soleada, los fans de la monarca más longeva en la historia del Reino Unido se agolparon tras las barreras metálicas que acordonaban el Mall, la gran avenida que conduce al palacio de Buckingham, por donde desfilaron 1.500 soldados con bandas musicales y cientos de caballos.

A sus 96 años y con creciente problemas de salud, "va a ser probablemente la única vez, o una de las últimas, que la reina va a poder volver a hacer algo así", aseguraba Paul Fletcher, trabajador sanitario de 55 años, que se desplazó con toda su familia.

Pero solo los afortunados en primera fila, algunos de los cuales pasaron allí la noche, pudieron ver el espectáculo mientras los demás se limitaban a alzar sus teléfonos móviles sobre las cabezas con la esperanza de captar alguna imagen.

"No logramos ver nada pero simplemente queríamos ser parte de esto", afirmaba Hilary Matthews, una enfermera jubilada de 70 años.

No lejos del palacio, en una inmensa pradera de St James's Park, cerca del memorial a la difunta princesa Diana, otros preferían seguir la ceremonia en una pantalla gigante.

Con mantas de picnic, algunos cubiertos de caretas con el rostro sonriente de Isabel II, comían y bebían sobre el césped aprovechando el buen tiempo.

"Vienen todos mis amigos del colegio y vamos a comer en el parque", se exclamaba Lily, de 9 años, acompañada por su madre y su hermano pequeño, mientras cantaba "Dios salve a la reina" con brillo en los ojos, albergando la esperanza de vislumbrarla de lejos.

Frente a la pantalla gigante, la multitud reaccionaba al unísono, aplaudiendo al paso de la carroza con Camila y Catalina, esposas respectivamente de los príncipes Carlos y Guillermo, y ahogando un grito de sobresalto cuando un guarda montado perdió el control de su caballo saliéndose de la fila.

Y lanzaron banderines y sombreros al aire al ver salir a caballo a Carlos, Guillermo y la princesa Ana, antes de la aparición de Isabel II en el balcón de Buckingham.

Otros cientos, incapaces de acercarse al palacio o al parque debido a la inmensa multitud, se congregaron en diferentes lugares, como la Abadía de Westminster, para disfrutar de esta experiencia colectiva indiferentes a los cortes de tráfico y los cierres del metro que sumieron el centro de la ciudad en un festivo caos.

acc/eg