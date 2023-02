Los Brooklyn Nets envían a Irving a los Dallas Mavericks (prensa)

Los Brooklyn Nets llegaron a un acuerdo para canjear a Kyrie Irving a los Dallas Mavericks días después de que el controvertido escolta solicitara ser transferido, informaron este domingo varios medios de prensa estadounidenses.

The Athletic informó que los Nets obtendrán a Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith y múltiples selecciones de draft en el intercambio.

Irving había sido vinculado a varios clubes, incluidos los Phoenix Suns, Los Angeles Lakers y Los Angeles Clippers, después de que solicitara ser canjeado.

Según los informes, Irving pidió salir después de no poder aceptar una extensión de contrato con Brooklyn.

Los Nets habían optado por no ofrecerle un contrato máximo totalmente garantizado antes de la temporada y The Athletic informó que en cambio le habían ofrecido un contrato con "estipulaciones de garantía" que "no fue bien recibido".

También ESPN informó que las conversaciones entre los Nets y los Mavs se "aceleraron" este domingo.

El intercambio traería a Dinwiddie de vuelta a Brooklyn, donde jugó durante cinco temporadas antes de lesionarse el ligamento de la rodilla a principios de la campaña 2020-2021.

Irving, que ganó un campeonato de la NBA con los Cleveland Cavaliers en 2016, está promediando más de 27 puntos, cinco rebotes y siete asistencias por partido esta temporada, llevando la carga ofensiva de Brooklyn desde que una lesión en la rodilla dejó fuera a Kevin Durant.

Pero su estancia de cuatro temporadas en Brooklyn ha estado marcado por la controversia. Se perdió decenas de partidos la temporada pasada por su negativa a vacunarse contra el covid-19.

Esta temporada fue suspendido por ocho juegos después de una publicación en las redes sociales que hacía referencia a una película que contenía temas antisemitas y en un principio se negó a disculparse.

En total, Irving ha jugado menos de 150 partidos en las últimas cuatro temporadas.

Sin embargo, no hay duda de que sus habilidades podrían complementar las de la estrella eslovena de Dallas Luka Doncic, quien tiene un promedio de 33,4 puntos por partido.

Con balance de 28-26, los Mavericks son sextos en la Conferencia Oeste tras perder con Golden State Warriors el sábado, partido que Doncic se perdió por lesión.

