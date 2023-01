Los checos eligen presidente en unos reñidos comicios

Un multimillonario, un general y una economista son los favoritos en la primera vuelta de la elección presidencial en República Checa, que comenzó este viernes y se anuncia muy reñida.

La primera vuelta de los comicios en este país de la Unión Europea, de 10,5 millones de habitantes, concluirá el sábado.

Los centros electorales abrieron el viernes a las 14H00 (13H00 GMT) y cerraron a las 22H00. El sábado abrirán de las 08H00 a las 14H00.

El ganador sustituirá a Milos Zeman, de 78 años, un veterano político conocido por su franqueza y su afición al alcohol, que ha tenido más influencia de lo que suele tener un presidente checo. Su mandato concluye en marzo.

Aunque su función es esencialmente ceremonial, el jefe de Estado es quien nombra al gobierno, escoge al gobernador del Banco Central y a los jueces constitucionales, y es el comandante en jefe de las fuerzas armadas.

El ganador presidirá un país que enfrenta una inflación récord y un abultado déficit fiscal atribuidos a la guerra en Ucrania.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta, habrá un balotaje el 27 y 28 de enero entre los dos aspirantes más votados.

"Si me pidieran apostar (sobre el resultado), no lo haría", declaró a la AFP Petr Just, analista de la Universidad Metropolitana de Praga.

El ex primer ministro populista Andrej Babis, el general retirado Petr Pavel y la profesora universitaria Danuse Nerudova están en liza para convertirse en el cuarto presidente de República Checa desde su creación en 1993, tras su separación de Eslovaquia.

El magnate y ex primer ministro Babis, de 68 años, es la quinta persona más rica del país, según la revista Forbes.

Paracaidista de élite, Pavel, de 61 años, es conocido por haber liberado a las tropas francesas asediadas por los serbios durante la guerra de Bosnia en 1993.

Tras el ingreso de la República Checa en la OTAN en 1999, pasó tres años en el mando regional de la Alianza Atlántica en los Países Bajos, antes de convertirse en jefe de Estado Mayor del ejército checo y, posteriormente, en jefe del mando militar de la OTAN.

Nerudova es, con 44 años, la más joven de entre los favoritos. Esta economista fue profesora universitaria. Hace hincapié en los temas sociales y tiene gran apoyo entre el electorado joven.

Hablando a la prensa antes del último debate televisado el jueves por la noche, los tres candidatos prometieron, si eran elegidos, ser muy diferentes de Zeman, enfermo y conflictivo.

"Todo el mundo me conoce, seré muy activo, y mi ventaja es que tengo experiencia en todos los sectores del gobierno", destacó Babis a los periodistas.

"Es una de mis prioridades, restablecer la dignidad de la función presidencial (...) a título de ejemplo", declaró por su parte Pavel.

Nerudova, que corteja a los jóvenes votantes como "representante del futuro", subrayó que una mujer sería un cambio bienvenido en la política checa, mayoritariamente masculina.

"Hay mucha agresividad en nuestra sociedad y creo que una mujer aportaría empatía y más cultura política", añadió.

Según los sondeos, Pavel y Nerudova derrotarían a Babis en el balotaje.

Ninguno de los candidatos restantes alcanza más de 10% en las encuestas.

Entre ellos, figuran los senadores centristas Pavel Fischer y Marek Hilser; el legislador de extrema derecha Jaroslav Basta, el empresario Karel Divis y Tomas Zima, exrector de la Universidad Carolina.

Los resultados de la primera vuelta deben conocerse la noche del sábado.

frj/amj/bo/meb/avl/mab-sag/jvb